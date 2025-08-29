Diretta Atalanta Torino Primavera, streaming video tv: i granata hanno riscattato col Napoli la sconfitta con la Fiorentina all'esordio (29 agosto 2025)

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA, GRANATA IN TRASFERTA

Per la seconda volta in questa stagione, la prima ufficiale, la diretta Atalanta Torino Primavera ci farà compagnia in questo venerdì 29 agosto 2025 alle ore 16:30. Il match era già andato in scena per il Memorial “Mamma e Papà Cairo”, vinto dai granata in finale con gli orobici per 2-1.

L’Atalanta Primavera è ancora imbattuto in campionato dopo le prime due grotte, ottenendo un pareggio con il Verona (2-2, Dea in dieci sull’1-1 all’82’ e pareggio al 91′) e la grande vittoria per 1-0 sul campo di un top team come la Roma.

Il Torino Primavera non può vantare gli stessi risultati poiché all’esordio con la Fiorentina c’è stato il ko per 2-0 in un match nel primo tempo dominato dai Viola. Il riscatto è avvenuto il turno successivo contro il Napoli, successo per 3-0.

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Atalanta Torino Primavera non avrete da preoccuparvi: vi basterà collegarvi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, in maniera gratuita. Anche la diretta streaming è offerta da Sportitalia attraverso l’applicazione o il sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera giocherà con il modulo 4-3-3 e Zanchi tra i pali. Difesa a quattro composta da Gobbo, Maffessoli, Ramaj e Aliprandi. A centrocampo spazio al terzetto Steffanoni, Ruiz e Mencaraglia mentre in attacco Bono con Cakolli e Baldo.

Il Torino Primavera invece predilige l’assetto tattico 4-3-1-2. In porta Siviero, protetto da Gatto, Pellini, Desole e Camatta. Nella zona nevralgica del campo troveremo Ferraris, Galantai e Kugyela con Perciun alle spalle di Gabellini e Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA TORINO PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera è favorita per questo match di campionato a 2.14 contro il Torino Primavera a 2.90 mentre il pareggio a 3.25. Il Gol a 1.75, il No Gol a 1.88.