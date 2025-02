DIRETTA ATALANTA TORINO (RISULTATO 1-1): MARIPAN DI TESTA!

Ruggeri in mezzo, Sosa si rifugia in angolo. Retegui ci prova di testa, blocca senza problemi Milinkovic-Savic. Nell’Atalanta deve uscire Kolasinac, al suo posto c’è Toloi. Maripan chiude De Ketelaere. Djimsiti di testa! Su angolo di Bellanova la sblocca di testa il difensore. Iniziativa di Vlasic che subisce fallo da Brescianini. Maripan! Pareggia il Torino! Lazaro in mezzo da punizione, Maripan brucia Retegui e pareggia di testa. Prova Karamoh da fuori area, blocca Rui Patricio. Coco ammonito per fallo su De Ketelaere. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA ATALANTA TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: COME VEDERLA?

Occorre un abbonamento valido a DAZN se si vuole realmente seguire la diretta Atalanta Torino anche se si è lontani da Bergamo. Utilizzando l’app si potrà vedere la gara in streaming ma se si ha anche un’iscrizione a Sky sarà disponibile pure su Zona Dazn 214 in tv o su Sky Go.

Inizia il match tra Atalanta e Torino. Bellanova crossa per Brescianini che ci prova al volo ma colpisce Maripan. Ederson prova l’imbucata, chiude bene Maripan. Retegui allarga per Ruggeri che non riesce a crossare. Vlasic prova a servire Adams, chiude tutto Hien. Grande equilibrio dopo i primi quindici minuti di gara. Bellanova in mezzo, Maripan allontana la minaccia. Bellanova! La sblocca l’Atalanta! Colpisce l’ex della gara! Rete annullata per il tocco con la mano dell’esterno. (agg. Umberto Tessier)

I sogni nerazzurri e la solidità granata si scontreranno fra pochissimo nella diretta Atalanta Torino al Gewiss Stadium di Bergamo. La differenza più evidente riguarda i gol: se in difesa sono praticamente pari, con il Torino che ne ha subito appena uno in più (25-26), in attacco invece l’Atalanta doppia i rivali odierni, con 48 gol all’attivo della Dea e appena 23 per gli ospiti. A livello di curiosità potremmo aggiungere che sia l’Atalanta sia il Torino hanno ottenuto un pari numero di pareggi e sconfitte: per i nerazzurri però sono quattro segni X e altrettanti ko, con spazio per ben 14 vittorie, mentre i successi del Torino sono solamente sei, perché devono lasciare poi spazio a otto pareggi e altrettante sconfitte.

L’andata domenica 25 agosto vide il Torino vincere per 2-1, ma era il periodo in cui l’Atalanta faticava a carburare mentre i granata erano partiti molto forte, fino ad essere capolista per una giornata poche settimane più tardi. Poi sarebbe cambiato tutto: meglio pensare all’attualità con le formazioni ufficiali per la diretta Atalanta Torino! ATALANTA: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Bellanova, de Roon, Éderson, Ruggeri, Brescianini, De Ketelaere, Retegui. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Cassa, Palestra, Obrić. Allenatore: Gian Piero Gasperini. TORINO: Milinkovic-Savic, Pedersen, Maripan, Coco, Sosa, Ricci, Tameze, Lazaro, Vlasic, Karamoh, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Dembelé, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Njie, Yesin. Allenatore: Paolo Vanoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Si va in campo sabato 1 febbraio 2025 alle ore 18:00 con la diretta Atalanta Torino. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri cercheranno di proseguire il loro cammino in campionato dall’alto della loro terza posizione solitaria raggiunta con ben quarantasei punti conquistati dall’inizio del campionato 2024/2025. Reduci dal successo esterno sul Como in Serie A e soprattutto dal pareggio ottenuto contro il Barcellona in Spagna in Champions League, i bergamaschi non si pongono limiti e se non potranno ridurla vorranno almeno mantenere invariata la distanza che li separa dall’Inter.

I granata di mister Vanoli vengono invece dalla netta vittoria interna maturata contro il Cagliari ed hanno il desiderio di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi cominciata con l’ultimo impegno dello scorso anno solare. In decima posizione con ventisei punti, proprio come l’Udinese ed il Genoa che stanno però alle sue spalle, il Toro si è reso sin qui protagonista di una grande annata e dopo aver pareggiato contro la Fiorentina e pure nel derby contro la Juventus non è detto che i piemontesi non possano ripetersi con un’altra grande prova di rilievo.

FORMAZIONI ATALANTA TORINO, CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Torino lasciano poco spazio all’immaginazione specialmente a partire dai padroni di casa. Il tecnico Gasperini continuerà infatti ad utilizzare il suo classico modulo 3-4-2-1 affidandosi dal primo minuto a Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri, De Ketelaere, Pasalic e Retegui. Mister Vanoli dovrebbe invece optare per il modulo 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Pedersen, Maripan, Coco, Sosa, Tameze, Ricci, Lazaro, Vlasic, Karamoh e Che Adams per sistemare il proprio organico.

PRONOSTICO E SCOMMESSE ATALANTA TORINO, LE QUOTE

Le quote fornite dai vari bookmakers per la diretta Atalanta Torino non sembrano lasciare molto scampo se si parla di esito finale del match. Secondo ad esempio Sisal, l’1 e quindi il successo atalantino viene pagato a 1.42, collocando la formazione di mister Gasperini in una posizione privilegiata rispetto alla compagine del tecnico Vanoli, per la quale il 2 è invece fissatto addirittura a 8.00. I granata non hanno quindi molte chances di far loro la posta in palio e potrebbero provare ad accontentarsi di un pareggio, con l’x quotato a 4.25.