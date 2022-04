DIRETTA/ Atalanta Torino video streaming tv: tantissimi gol nelle ultime sfide

DIRETTA ATALANTA TORINO: I TESTA A TESTA

Sono naturalmente molti i precedenti di Atalanta Torino, una partita che ha avuto i suoi momenti anche in Serie B e che ha una tradizione davvero folta. Nelle ultime 10 gare, che prendiamo in considerazione e che riguardano gli ultimi cinque anni, troviamo un bilancio che sorride all’Atalanta ma nemmeno in maniera così netta: sono 4 le vittorie della Dea a fronte delle due del Torino, con dunque quattro pareggi a completare il quadro. Spicca sicuramente il numero di gol totali realizzati tra le due squadre: c’è un solo 0-0 (a Bergamo nel settembre 2018) e per il resto 36 reti, dunque sostanzialmente quasi 4 gol a partita in queste ultime dieci.

Da notare anche che l’Atalanta a Bergamo ha sempre faticato contro il Torino, perché negli ultimi quattro episodi ha raccolto una sola vittoria: quella dell’aprile 2018 con i gol di Remo Freuler e Robin Gosens, inframmezzati dal temporaneo pareggio di Adem Ljajic. Il Torino invece ha vinto qui con un bel 3-2 nel settembre 2019, seconda giornata di campionato: una doppietta di Duvan Zapata aveva ribaltato il vantaggio di Kevin Bonifazi, ma poi i granata l’avevano vinta in 9 minuti grazie ad Alex Berenguer e Armando Izzo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Atalanta Torino sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, la diretta di Atalanta Torino potrà essere seguita in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

JURIC CONTRO IL MAESTRO GASP

La diretta di Atalanta Torino, recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena mercoledì 27 aprile a partire dalle ore 20.15 al Gewiss Stadium. La partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio, ma era stata rinviata a causa dell’emergenza Covid-19. Le due squadre torneranno dunque in campo per questo impegno infrasettimanale.

La classifica vede favorita la Dea, che è ancora in corsa per l’Europa. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si trovano al momento all’ottavo posto a -2 sul sesto. Nello scorso turno, inoltre, gli orobici hanno ritrovato la fiducia battendo il Venezia dopo una serie di risultati negativi. I granata invece si trovano all’undicesimo posto, ormai fuori sia dalla lotta per la salvezza sia per quella per i piani alti. Il finale di campionato ha ben poco da dare alla squadra di Ivan Juric, che però in questo periodo sta dando il meglio di sé. Non perde da quattro giornate e nell’ultima ha ottenuto una vittoria contro lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Torino rivelano che ci sarà qualche assenza sul campo della Gewiss Arena. I padroni di casa dovranno fare a meno di Toloi, Pezzella, Ilicic e Maehle. Il tecnico Gian Piero Gasperini dovrebbe dunque optare per un 3-4-2-1 così strutturato: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Gli ospiti invece non avranno a disposizione Pobega, Belotti, Warming, Zaza e Fares. Il tecnico Ivan Juric presumibilmente proporrà dunque un 3-4-2-1 così disegnato: Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Pellegri. Le due squadre dovrebbero quindi giocare a specchio.

QUOTE ATALANTA TORINO

Le quote della diretta Atalanta Torino, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, danno per favoriti gli orobici. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1,57. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 4,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 5,50.











