Diretta/ Atalanta Torino streaming video tv: sfida d’ambizione (Primavera)

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA: DEA FAVORITA!

Atalanta Torino, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida d’ambizione per due squadre che puntano in alto in questa stagione ma che hanno iniziato in maniera differente il campionato. Atalanta battuta all’esordio dall’Empoli, 2-1 per i toscani nel match della prima giornata con i nerazzurri che non sono riusciti a rimontare dopo essersi ritrovati sotto di due gol.

Il Torino invece è partito nel migliore dei modi andando ad espugnare il campo del Cagliari, vittoria di misura con rete decisiva realizzata da Ansah Yeboh in chiusura di primo tempo. Nello scorso campionato, nel match del 2 febbraio 2022, l’Atalanta ha battuto 2-1 il Torino in casa con gol decisivi di Pagani e Renault. Campo storicamente difficile per i granata quello dei bergamaschi, anche se il Toro ha vinto 2-0 in casa il match di ritorno nella scorsa stagione.

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Torino Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Per l’Atalanta, Marco Fioretto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertini, Del Lungo, Bernasconi, Chiwsa, Muhameti, De Nipoti, Omar, Ghezzi, Guerini, Stabile, Perez. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Passador; Dellavalle, Nguessan, Anton, Dembele; Gineitis, Ruszel, Antolini; Weidman; Ansah, Caccavo

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











