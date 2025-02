Diretta Atalanta U23 Albinoleffe, neroblu cercano punti dopo la sconfitta

La diretta Atalanta U23 Albinoleffe andrà in scena al Gewiss Stadium e ci propone due squadre che stanno vivendo una stagione simile e che lottano per ottenere un posto nei playoff ma che stanno vivendo stati di forma differenti, i padroni di casa sono al 6° posto in classifica con 40 punti e arrivano dopo una sconfitta per 2-1 in casa della Giana Erminio.

Diretta ACR Messina Trapani/ Streaming video e tv: derby in Sicilia (Serie C gir. C, 24 febbraio 2025)

Gli ospiti invece sono messi leggermente meglio occupando il 4° posto con 42 punti ma presentandosi alla gara dopo un pareggio per 0-0 in casa contro la Feralpisalò.

Diretta Atalanta U23 Albinoleffe in streaming video, come seguirla

La diretta Atalanta U23 Albinoleffe delle ore 20.30 sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena o Sky Sport e dai telefonini e tablet in streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

Diretta Rimini Arezzo/ Streaming video tv: posticipo tra toscani e romagnoli (Serie C, 24 febbraio 2025)

Diretta Atalanta U23 Albinoleffe, probabili formazioni

Per la diretta Atalanta U23 Albinoleffe i padroni di casa dovrebbero riproporre il 3-4-2-1 di Francesco Modesto con Vismara tra i pali, Del Lungo, Obric e Navarro i tre difensori centrali, Bergonzi e Bernasconi gli esterni con Panada e Gyabuaa a completare il centrocampo, Lonardo unica punta supportato da Alessio e Vavassori alle sue spalle.

Gli ospiti del tecnico Giovanni Lopez invece potrebbero rispondere con un 5-3-2 composto da Marietta in porta, Ambrosini e Borghini sulle fasce, Baroni, Potop e Boloca difensori centrali a completare il reparto, Parlati, Astrologo e Munari in mezzo al campo, Mustacchio e Zoma coppia d’attacco

DIRETTA/ Milan Atalanta Primavera (risultato finale 2-1): il Diavolo blinda il 5° posto! (24 febbraio 2025)

Quota Atalanta U23 Albinoleffe, pronostico finale

La diretta Atalanta U23 Albinoleffe è una gara difficile da pronosticare, sono due ottime squadre che sono state molto costanti durante la stagione ma hanno bisogno di punti per consolidare la propria posizione in classifica o per migliorare il loro posizionamento, i padroni di casa però nelle ultime gare sono stati in difficoltà avendone perse 4 consecutive, mentre gli ospiti è da 3 partite che non perdono.

Alla fine quindi il risultato più probabile potrebbe essere un pareggio o in alternativa a vincere potrebbe essere l’Albinoleffe con l’Atalanta U23 che vedrebbe continuare il suo momento di difficoltà.