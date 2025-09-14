Tutte le informazioni della diretta Atalanta U23 Altamura, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA ATALANTA U23 ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Diamo un’occhiata all’angolo dei numeri, la rubrica che oggi passa anche nella diretta di Atalanta U23 Altamura come per tutte le aprtite più importanti che verrano giocate nel nostro stivale. L’obiettivo è quello di capire attraverso i trend mostrati dai dati, chi tra le due compagini avrà il favore o meno del pronostico matematico. L’Atalanta U23 ha numeri interessanti: crea tanto, con un xG medio che supera 1,4 a gara, segna regolarmente e subisce meno di quanto produce, mantenendo una buona solidità difensiva.

DIRETTA/ Altamura Cavese (risultato finale 2-1): tre punti da incorniciare! (7 settembre 2025)

L’Altamura invece fatica molto: poco più di 0,7 gol realizzati in media e un xGA che viaggia oltre 1,5, segno di una difesa spesso in affanno. L’inerzia dei numeri porta quindi dalla parte dei bergamaschi, capaci di un calcio propositivo e dinamico, mentre per l’Altamura servirà un exploit per reggere i ritmi e tenere viva la partita. Adesso finalmente possiamo passare al commento live della diretta di Atalanta U23 Altamura, il fischio iniziale sta per arrivare e con esso il nostro commento live, via si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Altamura Crotone (risultato finale 0-4), poker e prima vittoria calabrese (oggi 31 agosto 2025)

Diretta Atalanta U23 Altamura streaming video, come seguire la partita

Alle 15.00 sarà possibile seguire la diretta Atalanta U23 Altamura ma solo per gli utenti che sono in possesso dell’abbonamento a Sky Sport e che potranno quindi usufruire di tutti i suoi servizi come i canali Sky Sport (canale 254) o Sky Sport Calcio ma anche lo streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv.

Atalanta U23 Altamura, nerazzurri di nuovo in campo dopo lo stop

La quarta giornata del girone C di Serie C si chiuderà oggi, 14 settembre 2025, e tra le gare che apriranno il programma c’è la diretta Atalanta U23 Altamura del New Balance Stadium con cui i giovani bergamaschi torneranno in campo dopo la pausa presa la settimana passata per il rinvio della sfida con la Salernitana, e che gli permetterà di cercare di riprendere la forma che lo scorso anno gli aveva permesso di avere un lungo cammino nei playoff.

DIRETTA/ Atalanta U23 Casarano (risultato finale 6-2): gara senza storie (Serie C, 29 agosto 2025)

Per i biancorossi invece la sfida sarà l’occasione di tornare in campo e cercare di mantenere il buon momento di forma e di risultati che potrebbe essere iniziato con la vittoria casalinga per 2-1 contro la Cavese e che ha permesso alla squadra pugliese di abbandonare gli ultimi posti della classifica.

Formazioni Atalanta U23 Altamura, probabili scelte dei tecnici

Le squadre che i due tecnici dovrebbero mandare in campo nella diretta Atalanta U23 Altamura dovrebbero essere composte dai migliori calciatori a disposizione o comunque quelli che dovrebbero aiutare maggiormente la conquista dei 3 punti, per i nerazzurri di Salvatore Bocchetti vorrà dire proporre il loro 3-4-2-1 con Pardel in porta, Berto, Obric e Guerini come tre difensori centrali, Ghislandi e Bergonzi sulle fasce con Panada e Pounga in mezzo al campo, Cissé unica punta supportato alle spalle da Vavassori e Cortinovis.

I biancorossi invece saranno schierati da Devis Mangia con il 4-3-3 che vedrà Viola come portiere, Lepore, Poli, Silletti e Grande i difensori, Nicolao, Nazzaro e Dipinto saranno i centrocampisti, mentre Curcio, Simone e Rosafio gli attaccanti.

Diretta Atalanta U23 Altamura, possibile esito finale

La diretta Atalanta U23 Altamura metterà di fronte due squadre in grossa difficoltà e per questo non è facile ipotizzare chi avrà la meglio alla fine dei 90 minuti, i nerazzurri poi non sono scesi in campo nell’ultima settimana e questo ai fini della vittoria finale può essere un’arma a doppio taglio in quanto potrebbe aver fatto perdere il ritmo partita ai giocatori o averli fatti preparare al meglio. Dall’altra parte invece c’è la squadra biancorossa che dopo un inizio molto difficile è riuscita finalmente a vincere, risultato che ha dato parecchia fiducia ai giocatori che ora proveranno a ripetere.