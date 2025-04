DIRETTA ATALANTA U23 ARZIGNANO (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DELLA GARA

In Lombardia la partita tra Atalanta U23 ed Arzignano è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a colpire di testa con Benedetti verso il 7′ ma Vismara è attento e respinge. Al 9′ Panada viene espulso atterrando irregolarmente Barba e concedendo il rigore che Boffelli trasforma per la rete del vantaggio al 10′. Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA U23 (3-4-2-1) – Vismara; Gyabuaa, Obric, Navarro; Bergonzi, Panada, Pounga, Bernasconi; De Nipoti, Alessio; Vlahovic. Allenatore: Francesco Modesto. ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-1-2) – Manfrin; Milillo, Rossoni, Boffelli; Boccia, Benedetti, Cariolato, Bernardi; Bordo; Barba, Mattioli. Allenatore: Giuseppe Bianchini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta Atalanta U23 Arzignano, dove vedere la partita

La diretta Atalanta U23 Arzignano avrà luogo al Gewiss Stadium ma chi non potrà essere presente alla sfida potrà seguirla direttamente da casa sua grazie a Sky Sport in televisione, oltre che al computer o su tablet con la diretta streaming video delle piattaforme SkyGo e NowTv.

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Atalanta U23 Arzignano? Vediamo insieme nella rubrica dedicata alle statisitche in cui osserveremo i principali trend tattitici delle due squadre, ma anche chi grazie ad essi sarà la favorita o meno di questo match. Partiamo dai padroni di casa, squadra che può vantare il miglior attacco di questa Serie C con 2,4 gol segnati in media ogni ora e emzza di gioco. Questo però penalizza la difesa, che invece nelle ultime cinque partite ne ha subiti 1,5.

Il che però non dovrebbe dare troppo peso in questo match contro l’Arzignano, visto che nello stesso campione di partite è la peggior difesa del campionato con 1,9 reti subite. Sembra dunque un match che dovrebbe vedere come favorita assoluta la baby dea, ma andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento dove inizierà finalmente il commento live della diretta di Atalanta U23 Arzignano. Il fischio di inizio è vicino e noi come voi non vogliamo perdercelo. Quindi non cambiate pagina ma anzi aggiornatela. (agg. Gianmarco Mannara)

Bergamaschi sicuri dei playoff

Alle 20.00 avrà luogo la diretta Atalanta U23 Arzignano per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C, le due squadre sono già salve e anzi i nerazzurri sono sicuri del loro posto ai playoff ma questo non significa che siano intenzionati a ripetere la vittoria 1-3 in casa della Clodiense, visto che una sconfitta potrebbe farli passare dal sesto posto che ora occupano fino al nono.

Per i giallocelesti invece la vittoria è l’unico risultato accettato visto che permetterebbe di rientrare nella corsa playoff e scavalcare il Novara al decimo posto, nel caso di sconfitta dei piemontesi.

Atalanta U23 Arzignano, probabili formazioni

Le formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare nella diretta Atalanta U23 Arzignano non dovrebbero distaccarsi di molto da quelle viste nelle ultime uscite stagionali, Francesco Modesto metterà in campo i suoi con il 3-4-2-1 con Vismara in porta, Gyabuaa, Obirc e Navarro, Bergonzi, Pounga, Panada e Bernasconi, De Nipoti e Cassa, e Vlahovic. Giuseppe Bianchini dovrà invece rinunciare a Lakti, espulso nella vittoria 2-1 con il Caldiero Terme, per il suo 4-4-2 che si comporrà con Manfrin, Boffelli, Milillo, Rossoni e Cariolato in difesa, Bernardi, Barba, Bordo e Fofana a centrocampo, Jallow e Mattioli in attacco.

Atalanta U23 Arzignano, quote e pronostico

La formazioni impegnate nella diretta Atalanta U23 Arzignano stanno vivendo un ottimo momento e vorranno portarsi a casa la vittoria, motivo per cui ci si deve aspettare una sfida ricca di emozioni con occasioni da un lato e dall’altro, i neroblu non perdono da 7 partite consecutive mentre i grifoni nelle ultime sette hanno portato a casa 12 punti.

Nonostante questo bwin assegna alla vittoria dell’Atalanta U23 una quota molto più bassa rispetto alle altre due pari a 1.78, la vittoria dell’Arzignano invece viene pagata 4.00 mentre il pareggio tra le due formazioni è fissato a 3.20.