DIRETTA/ Atalanta U23 Arzignano video streaming tv: sarà una partita inedita (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 ARZIGNANO: TESTA A TESTA

La diretta di Atalanta U23 Arzignano sarà un’occasione unica, dato che le due squadre si scontreranno per la prima volta. Mentre attendiamo l’inizio della partita, possiamo esplorare un confronto tra le due squadre anche dal punto di vista economico. L’Atalanta U23 può vantare una rosa che include giocatori valutati oltre il milione di euro, tra cui spiccano nomi come Cissè e il giovane talento Di Siervo. Non bisogna dimenticare il cartellino di Cortinovis, valutato a 700mila euro.

Complessivamente, la squadra bergamasca presenta un’età media molto giovane. D’altra parte, l’Arzignano ha una media di età di 24 anni, anche se a differenza della squadra di casa, non può vantare valori economici molto elevati. Nessun giocatore supera infatti la soglia dei cinquecentomila euro, con l’attaccante Gandolfo che si avvicina di più a questa cifra con un valore di trecentomila euro. In termini di confronto economico, l’Atalanta U23 sembra avere un netto vantaggio, con una rosa di giocatori valutati più elevati. Sarà interessante vedere come queste differenze si rifletteranno sul campo durante l’incontro tra le due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

ATALANTA U23 ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Arzignano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta U23 Arzignano, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Orobici lanciati dopo l’ultima vittoria ottenuta sul campo della Pro Sesto, pur tra alti e bassi i giovani nerazzurri hanno vissuto un girone d’andata da protagonisti alla prima esperienza in assoluto in categoria, cercando una nuova vittoria per confermare il quinto posto nel girone A.

L’Arzignano galleggia al momento a un punto di distanza dalla zona play off ma comunque a 6 lunghezze di distanze dai play out, distanza di sicurezza sicuramente soddisfacente per la formazione vicentina. Prestigiosa l’ultima vittoria contro la Pro Vercelli quarta in classifica, 3 punti che hanno portato sicuramente maggiore tranquillità con 7 punti conquistati nelle ultime tre partite disputate dall’Arzignano.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara, Ceresoli, Berto, Varnier; Palestra, Awua, Gyabuaa, Ghislandi; Cortinovis; Cissè, Capone. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia; Davi, Piana, Milillo, Gemignani; Barba, Lakti, Casini; Lunghi; Parigi, Grandolfo.

ATALANTA U23 ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











