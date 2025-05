Diretta Atalanta U23 Audace Cerignola, neroblu sorpresa dei playoff

Alle 18.15 si terrà la diretta Atalanta U23 Audace Cerignola, la sfida d’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C che porteranno una squadra alla promozione alla serie cadetta, in aggiunta alle tre già promosse attraverso il campionato, per i neroblu sarà il terzo turno visto che per il loro ottavo posto nel girone B hanno dovuto partecipare a tutte le fasi dei playoff, nell’ultimo dei quali hanno eliminato il Torres nonostante la sconfitta 2-1.

I gialloblù invece arrivano al loro primo turno dei playoff grazie al secondo posto ottenuto nel girone C, la pausa che hanno avuto dall’ultimo turno di campionato potrebbe farli arrivare riposati e pronti per la partita ma anche avergli fatto perdere un po’ di ritmo e arrivare indietro nella condizione.

Diretta Atalanta U23 Audace Cerignola, come vedere la partita

La diretta Atalanta U23 Audace Cerignola si giocherà al Gewiss Stadium ma per chi non potrà essere presente all’impianto verrà trasmessa dalle 20.00 su Raisport, canale 58 del digitale terrestre, ma anche su Sky Sport Calcio e Sky Sport, visibili però solo tramite abbonamento, sarà anche disponibile lo streaming su SkyGo, NowTv o RaiPlay.

Atalanta U23 Audace Cerignola, probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo per la diretta Atalanta U23 Audace Cerignola saranno senza ombra di dubbio gli uomini migliori che i due allenatori avranno a disposizione che per Francesco Modesto ricalcheranno quelli che hanno portato al passaggio del turno, il 3-4-2-1 vedrà Vismara in porta, Bergonzi, Obric e Navarro i tre difensori centrali, Bracco e Bernasconi gli esterni con Pounga e Gyabuaa in mezzo al campo, Alessio e Cassa trequartisti in supporto di Vlahovic unica punta. Giuseppe Raffaele invece schiererà un 3-5-2 con Saracco, Ligi, Gonnelli e Visentin, Achik, Bianchini, Capomaggio, McJannet e Russo, Santarcangelo e D’Andrea.

Diretta Atalanta U23 Audace Cerignola, quote e possibile risultato finale

Secondo i bookmakers, in particolare bet365, la vittoria finale della diretta Atalanta U23 Audace Cerignola dovrebbe essere conquistata dai neroblu che infatti hanno la quota minore pari a 2.25, per la vittoria dei gialloblù invece il valore si alza visto che è fissata a 2.90, infine c’è il pareggio che verrà pagato 3.25. La squadra di bergamo viene data come favorita principalmente per due fattori, l’appoggio importante del pubblico, giocando in casa la prima sfida, e le incredibili prestazioni che ha mostrato che la hanno portata ad eliminare Trento, Albinoleffe e Turris con una partita d’andata da 7 gol.