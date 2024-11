DIRETTA ATALANTA U23 CALDIERO TERME, TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Atalanta U23 Caldiero Terme? Ben poco purtroppo, perché se da un lato c’è l’emozione di commentare il primo storico match tra queste due squadre, dall’altro c’è il rammarico di non poter analizzare questa sfida da un punto di vista storico. Quindi per oggi invece della nostra solita rubrica sui testa a testa, vi presentiamo un breve excursus sul recente stato di forma delle due formazioni per vedere chi se la sta passando meglio. La baby Dea sembra un po’ il dottor Jekyll e Mister Hight in questa fase della stagione, perché per ogni vittoria c’è sempre una sconfitta nella giornata successiva.

Il computo infatti dice tre vittorie e due sconfitte, l’ultima arrivata contro la Feralpisalò per 3-1. Nell’ultima partita hanno vinto invece contro la Pro Patria, quindi secondo questo trend oggi dovrebbero perdere. Gli ospiti invece vengono da due sconfitte, altrettanti pareggi e una sola vittoria contro la Giana Erminio, sembra tutto pronto per una vittoria nerazzurra allora ma andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta U23 Caldiero Terme dove vedremo le statistiche di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATALANTA U23 CALDIERO TERME, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta U23 Caldiero Terme sarà trasmessa in esclusiva da Sky e in streaming sulle piattaforme di NOW TV e Sky GO. Avrete anche la possibilità di non perdervi questa partita grazie alla nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

I BERGAMASCHI CERCANO IL COLPO PLAYOFF

La diretta Atalanta U23 Caldiero Terme inizierà alle 15,00 di sabato 23 novembre 2024 e varrà per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre che si affronteranno stanno vivendo momenti totalmente opposti ma i tre punti fanno più che comodo ad entrambe.

L’Atalanta U23 di Modesto è settima in classifica in piena zona playoff e ha vinto l’ultima partita giocata grazie ad un 2 a 1 in casa della Pro Patria. Non bene il Caldiero Terme di Soave che è in zona playout ed arriva da tre partite senza vittoria con il pareggio arrivato in casa contro la Lumezzane.

ATALANTA U23 CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche le probabili formazioni in vista di questa interessante partita. L’AtalantaU23 di Modesto non si allontana dal 3-4-2-1 con Del Lungo, Navarro e Gyabuaa a completare la difesa sostenuti da Bracco e Bergonzi sugli esterni. Il tridente offensivo sarà formato da Vavassori e Artesani con Vlahovic unica punta.

Sarà 4-3-3 per il Caldiero Terme di Soave che andrà in campo con un trio di centrocampo formato da Gattoni, Filiciotto e Mondini. Gobetti e Baldani saranno i terzini chiamati a sostenere un tridente offensivo formato da Marras, Zerbato e Fasan.

ATALANTA U23 CALDIERO TERME, LE QUOTE

Analizziamo insieme anche le quote di Snai per la diretta Atalanta U23 Caldiero Terme in campo alle 15,00. I padroni di casa partono nettamente favoriti con l’1 a 1,55 contro il 5,25 per gli ospiti e il pareggio X a 3,75.