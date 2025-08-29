Presentazione della diretta Atalanta U23 Casarano, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA ATALANTA U23 CASARANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima partita in assoluto quella che andremo a commentare nella diretta di Atalanta U23 Casarano, quindi non avendo a disposizione dei precedenti viriremo invece sui dati economici che abbiamo trovato sul noto portale di Transfermarkt. Atalanta U23 emerge come una vera e propria forza sul profilo patrimoniale all’interno della Serie C: la rosa è valutata complessivamente intorno ai 22,21 milioni di euro, con una media per giocatore di circa 555 000 euro. Si tratta di una squadra molto giovane, con un’età media di 21 anni, e capace di attrarre anche giovani nazionali — basti pensare che ben 14 giocatori ottengono già convocazioni nelle selezioni giovanili — e circa il 25 % della rosa è composta da stranieri.

Calciomercato Bologna News/ Dominguez chiesto da Roma e Lione, può partire se arriva Wesley (29 agosto 2025)

Casarano Calcio dispone di risorse economiche significativamente più contenute: il valore di mercato della sua rosa è stimato attorno ai 2,9 milioni di euro, con una media per giocatore molto inferiore, intorno a 110–120 000 euro, e un’età media lievemente superiore rispetto ai bergamaschi. Il confronto evidenzia una differenza strutturale netta: Atalanta U23 ha una potenza economica della rosa quasi sette volte superiore a quella di Casarano, riflettendo non solo una maggiore solidità economica, ma anche una strategia di investimento intenso sui giovani di prospettiva. Casarano, invece, appare più sobria nelle risorse, con un profilo economico più limitato e una rosa meno valorizzata. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Lecce Milan (risultato 0-0) video streaming tv: il VAR ferma Gabbia (Serie A, 29 agosto 2025)

In streaming la diretta Atalanta U23 Casarano, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Atalanta U23 Casarano che avrà inizio alle 21.00, i tifosi e tutti gli appassionati dovranno essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport che tra i suoi servizi offre tutte le partite della competizione, basterà poi sintonizzarsi sui canali Sky Sport o Sky Sport Calcio per godersi la sfida che sarà disponibile anche in streaming grazie a SkyGo e NowTv.

Ospiti a caccia di vittorie

L’anticipo della seconda giornata del girone C di Serie C si giocherà al Gewiss Stadium e vedrà la diretta Atalanta U23 Casarano, sfida che mette di fronte due nuove arrivate in questo gruppo di squadre della competizione, i nerazzurri infatti nelle passate stagioni erano state assegnate ad altri due gironi dove si erano sempre distinte mentre quest’anno al loro esordio sono stati sconfitti 1-0 dal Latina.

DIRETTA/ Reggiana Empoli (risultato 0-1) video streaming tv: Popov a segno! (Serie B, 29 agosto 2025)

I rossoazzurri invece sono stati promossi nella scorsa stagione dalla Serie D e grazie ad una vittoria in trasferta per 3-4, l’esordio nella nuova categoria con un pareggio per 1-1 contro il Trapani ha dato un’indicazione sul livello della squadra e sulla preparazione che è stata raggiunta in questo precampionato.

Atalanta U23 Casarano, probabili ventidue in campo

I protagonisti della diretta Atalanta U23 Casarano dovrebbero essere leggermente differenti da quelli visti in campo nella prima partita del campionato, per questo nel 3-4-3 di Salvatore Bocchetti scenderanno in campo Pardel tra i pali, Guerini, Obric e Navarro come difensori, Idele e Ghislandi sulle fasce con Pounga e Cortinovis in mezzo al campo, Vavassori e De Nipoti gli esterni offensivi e Cissé la punta centrale. Vito di Bari invece manderà in campo un 4-4-2 nel quale giocheranno Chiorra in porta, Pinto, Gega, Lulic e Celiento in difesa, Ferrara, Logoluso, Maiello e Cajazzo a centrocampo, Chiricò e Zanaboni in attacco.

Atalanta U23 Casarano, quote e possibile risultato finale

Nonostante i risultati non emozionanti della prima giornata la diretta Atalanta U23 Casarano potrebbe essere una partita interessante in cui vedere due squadre che lottano dall’inizio alla fine per portarsi a casa i 3 punti. I giovani bergamaschi sono i favoriti per via della rosa considerata più forte e per questo bet365 assegna alla loro vittoria una quota di 1.85, il pareggio e la vittoria degli ospiti invece sono quotati in maniera simile perché considerati ugualmente difficili da vedere, tanto che 3.30 è il valore assegnato al pareggio mentre la vittoria rossoazzurra è fissata a 3.70.