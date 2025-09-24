Diretta Atalanta U23 Crotone streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA ATALANTA U23 CROTONE (RISULTATO 0-0): AVVIO DI GARA!

In Lombardia la partita tra Atalanta U23 e Crotone è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a colpire verso l’11’ con una punizione alta di Gomez mentre i padroni di casa rimpiazzano Ghislandi con Berto intorno al 13′. Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA U23 (3-4-2-1) – Vismara; Navarro, Comi, Guerini; Bergonzi, Pounga, Levak, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Misitano. Allenatore: Bocchetti. CROTONE (4-2-3-1) – Merelli; Andreoni, Di Pasquale, Berra, Groppelli; Gallo, Sandri; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Benevento Atalanta U23 (risultato finale 2-0): Salvemini chiude i conti (21 settembre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ATALANTA U23 CROTONE IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre potrete seguire la diretta Atalanta U23 Crotone in tv sui canali di Sky Sport; la diretta streaming video viene invece garantita da Now Tv.

SI COMINCIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta Atalanta U23 Crotone, cerchiamo insieme di capire come si metterà questa partita osservando i trend delle due squadre per poi capire o meno come si evolverà la partita. Questo ci renderà anche tifosi più attenti. L’Atalanta U23 mantiene un’identità chiara, simile alla prima squadra: ritmo alto, tanti chilometri percorsi (111 km di media), possesso al 57% e 1,8 gol segnati per partita.

Diretta/ Crotone Siracusa (risultato finale 2-0): Cargnelutti e Gomez in gol! (Serie C, 20 settembre 2025)

Anche la produzione offensiva è notevole, con oltre 15 conclusioni a gara e un xG di 1,9. Il Crotone invece si affida a un gioco più fisico e diretto: possesso più basso (47%), 1,2 gol realizzati e 1,3 subiti. I calabresi portano però molta pressione: media alta di falli commessi (14 a gara) e 3 cartellini gialli. Potrebbe essere un confronto tra il talento giovane e organizzato degli orobici e l’esperienza più ruvida dei rossoblù. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento dove avremo il commento live della diretta di Atalanta U23 Crotone, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATALANTA U23 CROTONE: LA DEA SOFFRE ANCORA!

Siamo pronti alla diretta Atalanta U23 Crotone, una partita che ci farà compagnia a partire dalle ore 20:45 di mercoledì 24 settembre ed è valida per la sesta giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. Sfida intrigante, che rappresenta anche la possibilità di tornare alla vittoria per una Dea partita decisamente non bene.

DIRETTA/ Salernitana Atalanta U23 (risultato finale 1-0): decisivo Ferraris (17 settembre 2025)

Nelle ultime tre partite l’Atalanta U23 non ha mai segnato; ha raccolto appena 4 punti in tutto il campionato, ma soprattutto il dato davvero incredibile è che le uniche reti in campionato, che sono comunque sei, sono tutte arrivate nella roboante vittoria sul Casarano, dunque ci sono ben quattro gare a secco.

Il Crotone invece è imbattuto da tre turni, ma ha vinto solo lo scorso sabato contro il Siracusa; l’altra vittoria è quella arrivata ad Altamura con un netto 4-0, in generale abbiamo 8 punti e dunque un passo che certamente possiamo considerare positivo.

Adesso vedremo quello che succederà nel corso della diretta Atalanta U23 Crotone, non vediamo l’ora di scoprirlo e intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa intrigante partita che si gioca a Caravaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 CROTONE

Nella diretta Atalanta U23 Crotone andiamo a vedere le scelte di Salvatore Bocchetti, che punta sempre sul 3-4-2-1: possibile un po’ di turnover con Plaia per Guerini in difesa (con Berto e Comi e il portiere Vismara), sugli esterni se la gioca Idele a destra mentre a sinistra ci sarà Ghislandi, in mezzo al campo possono tornare utili Alberto Manzoni e Lorenzo Riccio e poi ecco che sulla trequarti Papadopoulos può sostituire uno tra Vavassori e Cortinovis, allo stesso modo Misitano si gioca il posto con Moustapha Cissé come prima punta.

Emilio Longo gioca invece con un 4-2-3-1: Andreoni e Walter Guerra i terzini, Cargnelutti e Di Pasquale davanti al portiere Merelli, Calvano e Stronati che nel reparto nevralgico possono avere una maglia da titolari, quindi davanti occhio a Kevin Bruno per far rifiatare il bomber Guido Gomez (già 5 gol per lui) con Murano o Perlingieri da centravanti, sulle corsie laterali invece Piovanello può prendersi la maglia a scapito di uno tra Zunno e Matteo Maggio, naturalmente dipenderà anche dallo stato di forma dopo la vittoria di sabato contro il Siracusa.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA U23 CROTONE

Per la diretta Atalanta U23 Crotone abbiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo le quali il segno 1 per la vittoria della Dea ha un valore corrispondente a 2,05 volte quanto messo sul piatto; con il segno X che regola il pareggio andreste a guadagnare una somma equivalente a 3,50 volte la giocata, infine abbiamo il segno 2 sul quale puntare per il successo degli squali, con una vincita che ammonta a 3,05 volte la posta in palio.