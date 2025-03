DIRETTA ATALANTA U23 FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo al momento della diretta di Atalanta U23 Feralpisalò dove vedremo insieme i numeri della partita, cercando di capire chi tra le due compagini avrà o meno il favore del pronostico dalla propria parte. In questo modo vedremo anche i trend che ormai i giocatori portano sul rettangolo da gioco da inizio stagione. Partiamo dalla baby dea, squadra molto inlcine alla corsa, sotto questo punto di vista è la migliore del campionato. Passiamo infatti agli 11 km percorsi di media dalla squadra, il che li porta poi anche a segnare 2,5 gol per partita.

In difesa invece abbiamo problemi visto che si subisce 1,6 gol, media che poi si è alzata a 1,8 nelle ultime cinque partite. Non a caso adesso la squadra soffre di parigite. La Feralpisalò invece punta molto sul blocco basso a 23 metri dalla porta di media, con però un contropiede che si sviluppa con molti passaggi, abbiamo infatti il 21% di reti segnate dopo almeno dieci passaggi consecutivi. Invece adesso passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta U23 Feralpisalò, il commento live sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATALANTA U23 FERALPISALÒ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il lunch match in programma con la diretta Atalanta U23 Feralpisalò sarà visibile sia su Sky che su Now. Oltre alla funzione streaming garantita con le applicazioni di Sky Go e Now Tv, si potrà vedere la gara anche in televisione sul canale Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

ATALANTA U23 FERALPISALÒ, RESTARE IN ZONA PLAYOFF

In campo domenica 16 marzo 2025 alle ore 12:30 per la diretta Atalanta U23 Feralpisalò. Presso lo Stadio Comunale di Caravaggio i giovani della Dea dovrebbero quantomeno cercare di ritrovare un successo che manca ormai da ben otto partite se hanno intenzione di confermarsi in zona playoff anche al termine della stagione regolare. I nerazzurri sono infatti in nona posizione con quarantatre punti ed hanno l’opportunità di scavalcare il Renate per raggiungere la Giana Erminio e la Virtus Verona. Tuttavia, sia l’Alcione Milano che il Novara inseguono i lombardi lontani appena un punto e ne mettono così in discussione il piazzamento.

La Feralpisalò nel turno infrasettimanale è tornata di nuovo a collezionare i tre punti avendo la meglio sull’Union Clodiense, ultima del girone A. I Leoni del Garda sono sempre in terza posizione con adesso cinquantanove punti, a undici di distacco dal Vicenza secondo e a dodici dalla coppia formata da Trento ed Albinoleffe, ovvero le prime loro inseguitrici. Per i verdazzurri al momento è necessario rimanere incollati al piazzamento che consente l’accesso alla post season a partire dai playoff per cercare di percorrere la strada che porterebbe alla promozione in Serie B.

DIRETTA ATALANTA U23 FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Feralpisalò ci spingono a delineare un 3-4-2-1 con Vismara, Ceresoli, Del Lungo, Obric, Ghislandi, Gyabuaa, Panada, Navarro, Vavassori, Alessio e Vlahovic per quanto riguarda i padroni di casa allenati dal tecnico Modesto. Gli uomini di mister Diana dovrebbero invece partire dall’inizio secondo un 3-4-2-1 con Rinaldi, Balestrero, Luciani, Pasini, Hergheligiu, Brambilla, Zennaro, Vesentini, Cavuoti, Di Molfetta e Santini.