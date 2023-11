DIRETTA/ Atalanta U23 Fiorenzuola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida Atalanta U23 Fiorenzuola pone di fronte due formazioni che hanno raccolto da inizio campionato rispettivamente 17 e 9 punti. L’andamento interno da parte della formazione di casa li vede aver raccolto 10 dei 15 punti disponibili, evidenziando una buona propensione a fare punti tra le mura amiche. In casa sono stati collezionati 9 dei 14 gol totali della formazione bergamasca. Da segnalare la presenza in tema marcatori da parte di Italeng. Per l’attaccante camerunense tre reti da inizio campionato.

I gol subiti dai bergamaschi sono invece 15 per un totale di 17 punti in campionato. Ospiti che possiedono l’attaccante Thomas Alberti, autore di quattro marcature da inizio campionato. I gol subiti dalla formazione ospite sono 22, proiettandosi all’ultimo posto per quanto riguarda le difese migliori del campionato. I punti raccolti fino a questo momento sono 9 in 11 partite con 10 gol realizzati. Da dimenticare l’andamento in trasferta del Fiorenzuola con 5 partite e altrettante sconfitte collezionate. (Marco Genduso)

ATALANTA U23 FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Fiorenzuola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Fiorenzuola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ATALANTA U23 FIORENZUOLA: DEA PER LA CONFERMA!

Atalanta U23 Fiorenzuola, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Durante il primo terzo del campionato di Serie C, si è delineata una distanza di 9 punti tra l’Atalanta Under 23 e il Fiorenzuola. Sebbene ciò possa apparire sorprendente, il divario riflette in parte le attese per una stagione impegnativa degli emiliani. Dall’altro lato, il progetto dell’Under 23 dell’Atalanta, sebbene abbia avuto un inizio discreto, inizia ora a dare i suoi frutti dopo un periodo di adattamento.

Parte considerevole del margine si è definita nelle ultime cinque partite: l’Atalanta Under 23 ha ottenuto 10 punti, mentre il Fiorenzuola ha guadagnato solo 3, tra cui la vittoria per 3-1 contro il Vicenza il 24 ottobre. In quella partita ha esordito Francesco Turrini, il quale ha preso il posto di Andrea Bonatti, il quale è stato rimosso il 14 ottobre subito dopo la sconfitta contro il Legnago. Il Fiorenzuola non ha ancora ottenuto punti in trasferta, pur avendo registrato tre vittorie in casa, posizionandosi al penultimo posto. La squadra, la sola in tutti e tre i gironi senza un pareggio, presenta la difesa più vulnerabile del girone (22 gol subiti), terza peggiore in tutta la Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara; Ghislandi, Masi, Del Lungo; Palestra, Awua, Mallamo; Ceresoli; Cissè, Di Serio; Capone. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Francesco Turrini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Oddi; Di Gesù, Nelli, Stronati; Anelli, Alberti, Morello.

ATALANTA U23 FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











