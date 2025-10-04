Presentazione della diretta Atalanta U23 Foggia, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA ATALANTA U23 FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nessun precedente nella diretta Atalanta U23 Foggia: sappiamo bene che per la prima volta la giovane Dea si trova a giocare nel girone C di Serie C, ma non si sono registrati incroci né ai playoff né tantomeno nella Coppa Italia di categoria. Possiamo allora dire che si tratti comunque di una partita speciale per Delio Rossi, che a metà dello scorso luglio è tornato sulla panchina del Foggia per la quarta volta: il romagnolo infatti ha allenato l’Atalanta nella stagione 2004, subentrando ad Andrea Mandorlini a dicembre e facendo comunque 28 punti in 24 giornate, senza però riuscire a evitare ultimo posto e retrocessione.

Era una Dea ben diversa da quella di oggi: promossa in Serie A solo la stagione precedente, era formata da parecchi giovani e i suoi giocatori più rappresentativi erano sostanzialmente Andrea Lazzari e Stephen Makinwa, c’era ancora Riccardo Montolivo mentre Giampaolo Pazzini a gennaio aveva salutato per trasferirsi alla Fiorentina. Adesso però bisogna per forza di cose tornare a concentrarsi sulla partita di Caravaggio: è davvero tutto pronto e quindi possiamo lasciare che a parlare sia il campo, perché la diretta Atalanta U23 Foggia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Atalanta U23 Foggia streaming video, come seguire la partita

L’appuntamento della diretta Atalanta U23 Foggia è alla New Balance Arena alle ore 14.30 o in alternativa ci sarà la possibilità alla stessa ora di sintonizzarsi ai canali messi a disposizione da Sky Sport come Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 254) o allo stesso modo collegarsi in streaming sulle piattaforme di SkyGo o NowTv.

Rossoneri vogliono allontanare i playout

Ad aprire oggi, 4 ottobre 2025, gli impegni dell’ottava giornata del girone C di Serie C sarà la diretta Atalanta U23 Foggia che potrebbe essere già decisiva per il percorso di entrambe le squadre nonostante siamo ancora agli inizi della stagione e ci siano ancora molte partite davanti, per i giovani bergamaschi questa può essere l’occasione per uscire dal momento di crisi che stanno vivendo e ottenere dei punti importanti per il discorso salvezza che ora dopo la sconfitta 1-0 in casa del Potenza è realtà ma che ad inizio stagione nessuno avrebbe mai pensato possibile per la squadra.

Per i rossoneri invece la situazione è leggermente migliore visto che in questo momento stanno riuscendo a rimanere al di fuori della zona playout, il rischio però rimane vivo visto che la distanza è di un solo punto e che gli ultimi risultati non sono stati favorevoli, come evidenzia bene la sconfitta 1-0 in casa del Picerno, inoltre le prestazioni non stanno riuscendo ad essere positive e a convincere i tifosi di una possibile ripresa nel breve periodo.

Formazioni Atalanta U23 Foggia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Atalanta U23 Foggia Salvatore Bocchetti, tecnico dei bergamaschi, dovrà riuscire a proporre qualcosa di nuovo negli undici che sceglierà come titolari in modo da tornare ad ottenere punto e sperare così di riuscire ad uscire dalla zona calda della classifica e farci entrare i propri avversari, il modulo rimarrà il 3-4-2-1 con Vismara in porta, Guerini, Comi e Berto in difesa, Bergonzi, Pounga, Levak e Navarro in difesa, Cortinovis e Camara sulla trequarti e Cissé in attacco.

Per i pugliesi invece i cambi potrebbero essere meno rimanendo però con l’idea di Delio Rossi di affidarsi ai suoi giocatori migliori e più in forma, nel suo 3-4-1-2 quindi ci saranno Borbei, Buttaro, Minelli e Rizzo, Bignami, Garofalo, Pazienza e Winkelmann, Oliva, Sylla e Fossati.

Atalanta U23 Foggia, quote e possibile risultato finale

Affidandosi ai siti di scommesse come bet365, può essere trovato il risultato che più facilmente si verificherà alla fine dei 90 minuti della diretta Atalanta U23 Foggia e che è stato identificato nella vittoria dei bergamaschi che possono senza ombra di dubbio affidarsi su una squadra di tutto rispetto a ricca di talento, anche più della squadra pugliese, a questo risultato è stato assegnato il valore più basso che è stato scelto a 1.40. Alla vittoria dei rossoneri invece è stata data la quota maggiore che arriva ad essere fissata a 6.50 mentre il pareggio verrà pagato 4.00 in caso si verificasse.