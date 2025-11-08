Diretta Atalanta U23 Giugliano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Caravaggio per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C

DIRETTA ATALANTA U23 GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Avviciniamoci alla diretta di Atalanta U23 Giugliano, questo sarà il turno delle statistiche che approfondiremo insieme avendo qualche istante prima del fischio iniziale dell’arbitro. L’Atalanta U23 continua a proporre un calcio di alto livello: 60% di possesso, 2,1 xG, 1,8 xA, e una media di 11,3 km percorsi per giocatore. Il 67% delle azioni pericolose nasce da fraseggi centrali, con un pressing alto che porta a 15 recuperi offensivi a gara. La squadra nerazzurra segna spesso nei primi tempi (42% dei gol entro il 30’) e mostra una grande varietà nelle soluzioni offensive.

Diretta/ Audace Cerignola Atalanta U23 (risultato finale 2-4): tre punti per gli ospiti (1 novembre 2025)

Il Giugliano punta sulla compattezza e sull’efficacia in transizione: 47% di possesso, 1,6 xG, 1,4 xA, e una difesa che concede poco in area (solo 7,9 tiri totali subiti a partita). Il 39% delle reti nasce da contropiedi rapidi, con un ottimo rendimento sotto porta (36% dei tiri nello specchio trasformati). Disciplina equilibrata (2,5 gialli a gara per parte), ma più falli tattici dei campani. Numeri davvero interessanti non c’è che dire, ora passiamo al commento live della diretta di Atalanta U23 Giugliano, il fischio di inizio è alle porte, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Atalanta U23 Picerno (risultato finale 6-2), goleada nerazzurra (25 ottobre 2025)

DIRETTA ATALANTA U23 GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta U23 Giugliano sarà anche in questo caso mandata in onda esclusivamente da Now Tv e da Sky. Chi non fosse iscritto a una di queste due piattaformi non potrà vedere la partita in streaming tramite le rispettive applicazioni ufficiali come Sky Go.

SI LOTTA PER OBIETTIVI DIVERSI

Comincia sabato 8 novembre 2025 alle ore 14:30 la diretta Atalanta U23 Giugliano. Presso lo Stadio Comunale di Caravaggio va in scena una sfida tra due compagini che stanno lottando per obiettivi abbastanza diversi in questa fase della stagione 2025/2026 quando siamo ormai arrivati alla tredicesima giornata del girone C della Serie C.

Video Atalanta U23 Trapani (2-0)/ Gol e highlights: decidono Manzoni e Levak! (Serie C, 19 ottobre 2025)

I giovani bergamaschi sono infatti a quota diciassette, esattamente come il Crotone, e si piazzano al momento al nono posto. I nerazzurri vogliono quindi provare a rimanere in zona playoff il più a lungo possibile avendola già raggiunta e cercheranno di difendere il proprio piazzamento dall’assalto delle inseguitrici come Latina, Trapani e Team Altamura.

I ragazzi della Dea tenteranno di prolungare a sei la striscia di risultati utili consecutivi fatta registrare in campionato, a cui si può aggiungere pure il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C nel derby reigonale con l’Alcione Milano. Più indietro possiamo invece trovare gli ospiti, giunti a quota dodice come la Cavese.

I campani sono in sedicesima posizione e dunque appena dentro la zona retrocessione. Se così dovesse concludersi l’annata calcistica, i gialloblu dovrebbero quindi disputare i playout per evitare di finire in Serie D ma il recente successo conquistato contro il Siracusa fa ben sperare per il prosieguo del torneo.

ATALANTA U23 GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Giugliano: pensiamo che i padroni di casa possano iniziare l’incontro impiegando il 3-4-2-1 con Vismara, Comi, Guerini, Navarro, Idele, Levak, Riccio, Ghislandi, Vavassori, Misitano e Manzoni. Gli ospiti dovrebbero invece decidere di schierarsi secondo il 3-5-2 come modulo di partenza con Russo, Laezza, Del Fabro, Caldore, D’Avino, De Rosa, Prezioso, Zammarini, Peluso, Balde e Nepi.

ATALANTA U23 GIUGLIANO, LE QUOTE

Stando per esempio ai numeri forniti da Lottomatica e da Planetwin, possiamo notare che le quote relative all’esito finale della diretta Atalanta U23 Giugliano sono particolarmente favorevoli per i padroni di casa. Le agenzie di scommesse indicano la vittoria dei nerazzurri a 1.25 mentre pagano il segno x che equivale al pareggio a 4.50. Gli ospiti vengono dati vincenti addirittura a 5.00 tramite il segno 2.