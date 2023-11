DIRETTA/ Atalanta U23 Mantova (risultato finale 0-2): bis con Monachello! (Serie C, 24 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 MANTOVA (RISULTATO 0-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Comunale di Caravaggio il Mantova batte in trasferta l’Atalanta U23 per 2 a 0. Nel primo tempo gli ospiti iniziano molto bene la partita prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e riuscendo poi anche a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Trimboli, su assist di Mensah. Nel secondo tempo i padroni di casa tentano di reagire cogliendo pure un palo tramite una giocata imprecisa di Palestra al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i virgiliani chiudono i conti all’82’ trovando il gol del raddoppio per merito di Monachello, sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Mantova di portarsi a quota 35 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Atalanta U23 resta ferma a 23 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Video/ Mantova Trento (0-1) gol e highlights: Petrović ferma la capolista! (Serie C, 19 novembre 2023)

ATALANTA U23 MANTOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta U23 Mantova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Atalanta U23 Mantova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

Diretta/ Mantova Trento (risultato finale 0-1): Petrović condanna i virgiliani (Serie C, 19 novembre 2023)

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Atalanta U23 e Mantova è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera a Caravaggio, i nerazzurri ricominciano la sfida con lo spirito giusto per andare a caccia dell’eventuale pareggio mancando una buona opportunità al 47′ con Del Lungo e cogliendo poi pure il palo al 50′ con Palestra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Pergolettese Atalanta U23 (0-3) gol e highlights: risultato rotondo (11 novembre 2023)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Atalanta U23 e Mantova sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e prosegue il botta e rispostra tra le due squadre anche se i biancorossi riescono poi a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Trimboli, capitalizzando l’assist offertogli dal solito Mensah. Fino a questo momento il direttore di gara Valerio Crezzini, proveniente dalla sezione di Siena, ha ammonito rispettivamente Awua al 28′ da una parte, Trimboli al 37′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Atalanta U23 e Mantova è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Possanzini partono forte fallendo un paio di occasioni interessanti con Mensah all’8′ ed il 9′ ma i padroni di casa allenati da mister Modesto non stanno a guardare e replicano al 10′ sprecando con Di Serio. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA U23 (3-4-1-2) – Vismara, Palestra, Del Lungo, Gyabuaa, Capone (C), Varnier, Ghislandi, Di Serio, Ceresoli, Awua, Mallamo. A disposizione: Gelmi, Avogadri, Berto, Mendicino, Muhameti, Italeng, Cissè, Solcia, Sidibe, Regonesi, Falleni, Cortinovis, De Nipoti, Chiwisa. Allenatore: Francesco Modesto. MANTOVA (4-3-3) – Festa, Mensah, Burrai (C), Wieser, Fiori, Brignani, Galuppini, Cavalli, Radaelli, Trimboli, Panizzi. A disposizione: Sonzogni, Celesia, Redolfi, Bani, Debenedetti, Suagher, Fedel, Napoli, Argint, Monachello, Giacomelli. Allenatore: Possanzini Davide. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Atalanta U23 Mantova presenta due formazioni che si trovano rispettivamente al quinto e primo posto dell’attuale classifica del girone A di Lega Pro. Entrambe le squadre hanno iniziato molto bene il loro campionato, partendo dagli ospiti sono 13 le sfide giocate, una in meno rispetto ai propri avversari con 18 gol realizzati e 15 subiti. In totale sono 23 i punti raccolti fino a questo momento. Lombardi che stanno vivendo un grande momento di forma avendo vinto 5 delle ultime sei sfide giocate.

Dall’altra parte del campo scende la capolista Mantova che fino a questo momento ha raccolto 32 punti in 14 partite. Andamento da serie B per la formazione biancorossa che può vantare a quota 5 gol in campionato l’attaccante Francesco Galuppini. Insegue con un gol in meno Fabrizio Brignani, che di ruolo però fa il difensore. I gol totali della formazione biancorossa risultano essere 20 mentre quelli subiti 11. Mantova che rappresenta il miglior attacco del campionato e la seconda difesa meno battuta alla pari del Vicenza. (Marco Genduso)

RISCATTO BIANCOROSSO?

La diretta Atalanta U23 Mantova, in programma venerdì 24 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie Girone A. I giovani orobici stanno facendo un’ottima stagione d’esordio con 23 punti in 13 partite, un’ottima media figlia anche del recente periodo assolutamente positivo con 5 vittorie nelle ultime 6, la più recente in casa della Pergolettese per 3-0.

Il Mantova è reduce dall’inaspettata sconfitta interna contro Trento che però non ha privato ai biancorossi del primo posto, attualmente in coabitazione con il Padova a 32 punti. Si tratta appena del terzo ko stagionale del Mantova tra campionato e coppa contro ben 10 vittorie che hanno permesso ai ragazzi di Davide Possanzini di vivere con un certo entusiasmo questa stagione. L’ultimo successo del Mantova è dell’11 novembre nella trasferta di Firoenzuola, terminata 3-2.

ATALANTA U23 MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Atalanta U23 Mantova vedono i padroni di casa scende in campo col 3-4-1-2. In porta Vismara, terzetto arretrato composto da Solcia, Masi e Del Lungo. Gli esterni saranno Palestra e Ceresoli con Gyabuaa e Awua in regia. Capone il trequarista mentre le punte Di Serio e Cisse.

Risposta del Mantova col 4-3-3. Tra i pali Festa, qualche metro più avanti al retroguardia formata da Radaelli, Redolfi, Brignani e Panizzi. Trimboli e Bani le due mezzali con Burrai centrale. Il tridente offensivo vedrà Galuppini centravanti, Mensah a destra e Fiori sul lato mancino.

ATALANTA U23 MANTOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta U23 Mantova danno per favorita la squadra ospite seppur di poco. Secondo William Hill il 2 fisso è dato a 2.60 mentre l’1 a 2.65 con la X a 2.88.

L’Over 2.5 è offerto a 2.30 rispetto all’1.57 del segno opposto. Infine concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a a 1.91 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA