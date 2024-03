DIRETTA/ Atalanta U23 Novara (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, oggi 2 marzo 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ecco il momento delle statistiche anche per la diretta di Atalanta U23 Novara, vediamo insieme in che stato matematico arrivano al match le due squadre: l’Atalanta U23 ha dimostrato un’efficacia notevole nel segnare gol tra i minuti 46 e 60, con una percentuale del 35%, che attualmente rappresenta la percentuale più alta del campionato. La squadra ha mantenuto una solida forma, segnando almeno un gol in sei partite consecutive. D’altra parte del campo, il Novara mostra una particolare abilità nel segnare nei minuti tra il 61 e il 75, con una percentuale del 30%.

Video/ Legnago Salus Atalanta U23 (1-1) gol e highlights: Vlahovic replica a Viero (Serie C 26 febbraio 2024)

La squadra non ha subito sconfitte nelle ultime cinque partite e ha dimostrato solidità difensiva mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro partite. Quando l’Atalanta U23 si porta in vantaggio per 1-0 nei match casalinghi, ha una buona probabilità di vincere la partita, con una percentuale del 70%. Allo stesso modo, il Novara ha una percentuale del 66% di vittoria quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta. Nel caso in cui l’Atalanta U23 vada sotto per 1-0 nei match casalinghi, la squadra riesce comunque a vincere nel 25% dei casi. Invece, il Novara ha una percentuale del 8% di vittoria quando è in svantaggio per 1-0 nei match in trasferta. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Legnago Salus Atalanta U23 (risultato finale 1-1): pari di Vlahovic! (Serie C, 26 febbraio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 NOVARA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Atalanta U23 Novara ci sono molti metodi: il primo che vi consigliamo è tramite l’abbonamento del pacchetto Calcio di Sky, che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove questo match verrà trasmesso. In alternativa, con le stesse modalità di abbonamenti e pacchetti, si potrà seguire questa partita anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Non manca molto e finalmente potremmo gustarci questo aperitivo calcistico nella diretta di Atalanta U23 Novara, che avrà il fischio di inizio alle 18,30 di oggi 2 marzo 2024. La gara sarà valevole per il 29esimo turno di Serie C, ci teniamo a ricordarlo. La giovane squadra bergamasca si presenta dopo due pareggi consecutivi, che l’hanno vista scivolare al quarto posto in classifica.

DIRETTA/ Novara Mantova (risultato finale 1-1): punti persi per i piemontesi! (25 febbraio 2024)

L’ultimo pareggio è arrivato contro il Legnago Salus per 1-1. Per quanto riguarda gli ospiti, hanno mostrato segnali di ripresa con una serie di cinque risultati utili consecutivi, ma si trovano comunque in zona retrocessione, occupando attualmente il 17º posto.

ATALANTA U23 NOVARA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Atalanta U23 Novara alle probabili formazioni della partita: si prevede che Capone sia schierato sulla trequarti nerazzurra, pronto a servire il duo d’attacco composto da Jimenez e Balde.

Dall’altra parte, per gli ospiti piemontesi, ci si aspetta la presenza di Donadio, un giocatore capace di segnare con facilità con tiri da fuori area, il che rappresenta un grosso aiuto per la squadra considerando il livello del campionato.

ATALANTA U23 NOVARA, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote della diretta di Atalanta U23 Novara grazie al sito di Sisal: il segno 1 è fissato a 1,8 mentre il segno 2 a 3 fisso. Il segno X invece si attesta sul 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA