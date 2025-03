DIRETTA ATALANTA U23 PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato relativo alla diretta di Atalanta U23 Padova, le statistiche saranno infatti fondamentali in questa partita per capire cosa attenderci nel rettangolo verde. Grazie ai numeri infatti possiamo capire chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico ma anche vedere i principali trend che le due formazioni offrono una volta scese in campo. Iniziamo dalla Baby Dea, il miglior attacco del campionato con 2,3 reti segnate nell’arco della stagione di partita in partita. Numeri da favola ma che purtroppo non bastano nell’ultimo periodo a portare a casa il risultato.

Abbiamo nelle ultime tre partite infatti 1,8 reti subite e una percentuale di vittorie che si abbassa al 50% nel girone di ritorno. Il Padova invece è la miglior difesa di questa stagione con 0,6 reti subite nel corso della partita, con almeno il 60% di vittorie nel corso del campionato. Un big match numerico che vedremo se nel prossimo aggiornamento si trasformerà anche sul rettangolo verde. Per scoprirlo rimanete sintonizzati sulla nostra pagina, il prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta U23 Padova sarà il commento live. Non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA U23 PADOVA, STREAMING VIDEO

Se è nelle vostre intenzioni vedere la diretta Atalanta U23 Padova, potrete farlo abbonandovi a Sky, pacchetto Calcio. La diretta streaming invece si potrà guardare grazie all’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi.

ATALANTA U23 PADOVA, OSPITI ALTALENANTE

Quasi trenta punti di distacco tra le due formazioni in questa sfida in terra bergamasca. La diretta Atalanta U23 Padova verrà disputata domenica 30 marzo 2025 alle ore 12:30 in un lunch match di Serie C che potrebbe valere parecchio,

L’Atalanta U23 ha ritrovato la retta via dopo un inizio marzo negativo con il ko a Renate. Successivamente sono arrivati due pareggi contro Vicenza e Pro Vercelli, rispettivamente per 2-2 e 0-0, arrivando poi al successo con la FeralpiSalò.

Altalenante invece il percorso recente del Padova che da ormai sei partite seguono l’andazzo di “una vittoria e una sconfitta”. I successi sono arrivati nella match con Giana Erminio, Albinoleffe e infine quello contro la Pergolettese.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 PADOVA

L’Atalanta U23 si schiererà secondo il modulo 3-5-2 con Vismara in porta, difeso dal terzetto Ceresoli, Del Lungo e Obici. Ghislandi e Bernesconi agiranno larghi con Gyabuaa, Panada e Bergonzi a centrocampo. I due centravanti saranno Vavassori e Cassa.

Il Padova si metterà in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Fortin, protetto da Perrotta, Delli Carri e Faedo. A centrocampo Kirwan, Varas, Crisetig e infine Villa. Sulla trequarti Buonaiuto e Spagnoli mentre punta unica Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA U23 PADOVA

La squadra favorita per la vittoria finale è il Padova a 2.18 mentre l’1 fisso in favore dell’Atalanta U23 è offerto a 3.20. La X è a 3.10 con Gol a 1.82 e No Gol a 1.85.