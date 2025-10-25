Diretta Atalanta U23 Picerno, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Caravaggio per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA ATALANTA U23 PICERNO, DUE MOMENTI MOLTO DIVERSI

Inizia sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30 la diretta Atalanta U23 Picerno. Presso lo Stadio Comunale di Caravaggio i ragazzi della Dea hanno l’obiettivo di allungare la mini serie positiva di risultati utili consecutivi che dura da tre partite mentre i rossoblu vogliono invece interrompere la propria visto che sono stati sconfitti in altrettante gare.

I padroni di casa sono undicesimi con undici punti guadagnati quando si apprestano ad affrontare guarda caso l’undicesima giornata del campionato di Serie C valida per la stagione 2025/2026. I nerazzurri, che condividono il medesimo bottino con il Team Altamura ed il Sorrento, stanno dunque a ridosso della zona playoff dopo aver battuto anche il Trapani nel turno precedente.

La classifica è tuttavia ancora molto corta per quanto concerne il girone C ed è per questa ragione che gli ospiti possono sempre sperare di migliorare la loro situazione compiendo un bel balzo in avanti se dovessero trionfare. I Lucani si trovano in diciassettesima posizione con nove punti, gli stessi del Giugliano, in zona playout.

Reduci dai KO patiti contro Crotone, Casertana ed Altamura, i Melandrini hanno bisogno di tornare a muoversi in graduatoria anche per non rischiare poi di perdere troppo terreno dalle formazioni che li precedono non potendo così puntare alla promozione ma dovendo piuttosto salvarsi per evitare la retrocessione.

DIRETTA ATALANTA U23 PICERNO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere su Now Tv e su Sky la diretta Atalanta U23 Picerno. Sia che siate abbonati ad una piattaforma oppure che siate iscritti all’altra avete a disposizione la visione del match via streaming da app e sito web. Su Sky Sport la sfida dovrebbe essere mandata anche su un canale per chi volesse seguirla in televisione.

ATALANTA U23 PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Picerno: 3-4-1-2 iniziale con Vismara fra i pali e davanti a lui Comi, Navarro e Guerini, Steffanoni, Mencaraglia, Levak e Ghislandi a centrocampo, Manzoni riferimento sulla trequarti e Misitano con Vavassori in attacco per i padroni di casa. Modulo differente gli ospiti che punteranno però sul 4-2-3-1 con Summa in porta, Salvo, Frison, Granata e Pistolesi in difesa, Marino e Maselli in mediana, Energe, Esposito e Petito trequartisti alle spalle del centravanti Abreu.

ATALANTA U23 PICERNO, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers ci fanno pensare ad un match quasi a senso unico per la diretta Atalanta U23 Picerno. L’esito finale della sfida dovrebbe infatti essere favorevole ai padroni di casa per esempio stando a Sisal che li indica vincenti a 1.55. Il pareggio è un’alternativa interessante con l’x quotato a 3.75 mentre gli ospiti dovranno lottare per provare ad accaparrarsi i tre punti come suggerito dal segno 2 pagato a 5.50.