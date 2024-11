DIRETTA ATALANTA U23 PRO PATRIA, TESTA A TESTA

Purtroppo per tutti gli amanti della storia dietro il rettangolo verde, oggi per la diretta di Atalanta U23 Pro Patria non potremmo fare il nostro solito testa a testa di tipo storico per capire chi sarà la favorita del match, infatti abbiamo solo un precedente ed è un campione fin troppo povero per permetterci di fare un’analisi completa del match che andremo tra qualche minuto a commentare. In questo unico precedente però, per dovere di cronaca, l’Atalanta ha vinto per 1-0.

Analizzando invece il recente stato di forma delle due compagini notiamo come la baby Dea sia in leggero vantaggio sugli ospiti avendo vinto due partite contro Renate e Pro Vercelli, poi due sconfitte e un pareggio. La Pro Patria invece ha vinto un solo match nelle ultime cinque contro il Lecco, poi tre pareggi e una sconfitta. Adesso passiamo alle statistiche della diretta di Atalanta U23 Pro Patria, il match sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATALANTA U23 PRO PATRIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Atalanta U23 Pro Patria sarà come di consueto garantita da Now e da Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Se in possesso di un abbonamento valido, si potrà dunque visionare la gara via streaming con NOW TV o Sky Go tramite smart phone e tablet, oltre che dal proprio pc.

BIANCOBLU VICINI ALLA ZONA RETROCESSIONE

La diretta Atalanta U23 Pro Patria è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Questa sfida ci offre uno scontro tra due compagini che stanno vivendo momenti decisamente diversi a questo punto della stagione pur distando solo sei punti l’una dall’altra. I bergamaschi si trovano al settimo posto in zona playoff con 20 punti ma stanno avendo risultati altalenanti mentre avrebbero bisogno di maggior continuità per rimanere saldamente o puntare ancora più in alto.

I biancoblu invece si trovano al quattordicesimo posto con altrettanti punti guadagnati, al pari del Caldiero Terme, e distante solo due punti dalla zona retrocessione che va allontanata al più presto possibile, magari ritrovando il successo. L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Nicolo’ Dorillo, proveniente dalla sezione AIA di Torino, mentre gli assistenti sono Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Paolo Di Carlo di Pescara insieme con il quarto uomo Michele Piccolo di Pordenone.

DIRETTA ATALANTA U23 PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di analizzare le scelte dei due tecnici per la diretta Atalanta U23 Pro Patria tramite le probabili formazioni. Mister Francesco Modesto, a parte un elemento che è stato espulso nell’ultimo turno, riconfermerà il 3-4-2-1 con Bertini tra i pali, Gyabuua, Del Lungo, al posto dello squalificato Obric, e Navarro in difesa, Bergonzi, Panada, Manzoni, Scheffer a centrocampo, Artesani e Vavassori sulla trequarti a supporto di Vlahovic.

Anche mister Riccardo Colombo, dal canto suo, dovrebbe insistere con gli stessi undici che si sono aggiudicati un punto contro la Triestina nella passata giornata e dunque modulo 3-5-2 con Rovida in porta, Bashi, Alcibiade e Sassaro in difesa, Somma, Mehic, Nicco, Mallamo e Piran a comporre il centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Beretta e Pitou.

DIRETTA ATALANTA U23 PRO PATRIA, LE QUOTE

Stando Snai, la favorita per il pronostico dell’esito finale in relazione alla diretta Atalanta U23 Pro Patria è senza dubbio la compagine bergamasca se si guardano alle quote offerte da questa e dalle altre principali agenzie di scommesse sportive per la sfida del quattordicesimo turno di campionato. L’1 viene infatti dato a 1.75 mentre il 2 è pagato addirittura a 4.00 ma non è del tutto da escludere che l’incontro possa anche terminare con un pareggio, con l’x fissato invece a 3.50.