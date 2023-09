DIRETTA/ Atalanta U23 Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video: si comincia! (Serie C)

DIRETTA ATALANTA U23 PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Atalanta U 23 e Pro Vercelli chiuderà la quinta giornata del campionato di serie C girone A. Vista la genesi molto recente della formazione di casa, le due formazioni non si sono mai affrontate all’interno di una manifestazione sportiva. I testa a testa tra queste due formazioni, infatti, verranno fatti sulla base delle ultime tre uscite di entrambe le formazioni. Atalanta che si affaccia al match con una sconfitta nell’ultima uscita contro il Renate.

DIRETTA/ Atalanta Cagliari (risultato finale 2-0): la chiude Pašalić! (Serie A, 24 settembre 2023)

Prima della sconfitta contro i nerazzurri, è arrivato l’importante vittoria contro il Giana Erminio, con uno scatenato Italeng. Il 10 settembre invece un pareggio esterno contro il Trento. Pro Vercelli che aveva anche iniziato bene il campionato salvo poi guadagnare soltanto due punti nelle ultime tre uscite, perdendo in casa della Triestina. (Marco Genduso)

Diretta/ Empoli Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): gol di Vlahovic e Corona! (23 settembre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 PRO VERCELLI AL COMUNALE DI CARAVAGGIO

Atalanta U23 Pro Vercelli, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. È ancora bloccata la Pro Vercelli, che dopo la prima vittoria stagionale in casa contro il Lumezzane non è più riuscita a trovare i 3 punti. Deludente l’ultimo pareggio senza reti contro la Pro Sesto, con 2 soli punti conquistati dai piemontesi nelle ultime 3 partite di campionato disputate.

L’Atalanta U23 dalla sua non è riuscita a dare seguito alla prima, storica vittoria contro la Giana Erminio, primi 3 punti da quando la formazione giovanile bergamasca si è presentata ai nastri di partenza della Serie C, perdendo in casa del Renate nel turno infrasettimanale. Finora 4 punti nel cammino di avvio campionato dell’Atalanta U23, che punta ad assestarsi in categoria e soprattutto lanciare più giovani possibili potenzialmente utili per la prima squadra di Gasperini.

Video/ Atalanta Raków (2-0) gol e highlights: orobici superiori in tutto (Europa League, 21 settembre 2023)

ATALANTA U23 PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Pro Vercelli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Pro Vercelli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara, Solcia, Masi, Bonfanti, Ceresoli, Chiwisa, Awua, Bernasconi, Ngock, Di Serio, Mallamo. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rizzo; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio; Iotti, Emmanuello, Santoro; Petrella, Nepi, Maggio.

ATALANTA U23 PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA