Diretta/ Atalanta U23 Renate (risultato 0-0) streaming video tv: rischio di rinvio! (Serie C 29 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 RENATE (RISULTATO 0-0): GARA A RISCHIO RINVIO

In Lombardia la partita tra Atalanta U23 e Renate non è ancora cominciata a causa della fitta nebbia che sta avvolgendo il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Caravaggio. Per il momento non si registrano novità a proposito del calcio di inizio che era stato fissato alle ore 20.30 e la sfida del girone A in programma in Provincia di Bergamo potrebbe dunque essere rinviata a data da destinarsi per colpa delle condizioni metereologiche avverse. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA ATALANTA U23 RENATE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Atalanta U23 Renate, essendo una partita do Serie C, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, essendo un’esclusiva di questa emittente. In alternativa si potrà seguire lo scontro sulla piattaforma di streaming online NowTv, previo acquisto del pacchetto Calcio.

SI GIOCA

La diretta di Atalanta U23 Renate sta per cominciare: si tratta di una partita che pone di fronte due formazioni separate da 8 punti in classifica. Padroni di casa che stanno vivendo un momento incredibile della propria stagione. Nelle ultime 5 partite sono arrivate tre vittorie e due pareggi con la classifica che indica i nerazzurri al quarto posto con 37 punti raccolti in 22 giornate. Le reti realizzate sono 23 mentre quelle subite 20 che proiettano la squadra ad essere la terza difesa meno battuta alla pari della Triestina.

Tra i giocatori da tenere d’occhio spiccano Cissè e Di Serio, entrambi a quota quattro reti in campionato. Dall’altra parte il Renate ha raccolto 29 punti in classifica con 23 gol fatti e 29 subiti. La partita di oggi risulta fondamentale da ambo i lati nel tentativo di andare a agguantare il proprio obiettivo stagionale. Spazio adesso a quello che ci racconterà il terreno di gioco a Caravaggio, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la diretta di Atalanta U23 Renate sta per farci compagnia! (Marco Genduso)

ATALANTA U23 RENATE: LA DEA PUÒ SOGNARE NEL DERBY!

La diretta di Atalanta U23 Renate, in programma stasera 29 gennaio 2024 alle 20:30 e valida per la 23ª giornata di Serie C, promette uno scontro interessante tra due squadre che arrivano a questo campo con degli obiettivi alquanto differenti. L’Atalanta U23, pur reduce da un pareggio, si posiziona saldamente al quarto posto in classifica, mettendo così in chiaro che fino all’ultima giornata lotterà per i playoffs e si spera anche oltre. La giovane formazione bergamasca sicuramente non farà sconti di sorta.

Dall’altra parte del campo invece, il Renate nonostante una recente interruzione della serie positiva di tre vittorie consecutive, cerca di rialzarsi dopo la sconfitta in casa contro la Pergolettese. L’undici ospite si trova attualmente all’11º posto in classifica e vorrà riprendere il rullino di marcia interrotto forse troppo presto. La diretta tra Atalanta U23 Renate si prospetta quindi come una sfida non perdere poiché mette di fronte una storia che vale la pena sia di raccontare, che di vivere insieme.

ATALANTA U23 RENATE: PROBABILI FORMAZIONI

Nell’attendere che l’arbitro fischi l’inizio della diretta di Atalanta U23 Renate, diamo un’occhiata a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del match: la Dea, nota per il suo gioco offensivo, sembra propendere per un 3-4-1-2. In questa disposizione, Cortinovis assumerà il ruolo di trequartista alle spalle di Cissé, con la possibilità di affiancare Capone in attacco, quest’ultimo infatti non è detto che parta titolare.

Sponda Renate invece, tutto fa pensare ad un 3-5-2, confermando un approccio più difensivo. Il tandem offensivo sarà composto comunque da Paudice e Bocalon, giocatori molto abili nell’affrontare la difesa palla al piede quando si tratta di ripartire, e visto che l’Atalanta lascerà molti spazi liberi ce ne saranno delle belle.

ATALANTA U23 RENATE, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Atalanta U23 Renate, ci affideremo al sito di Bet365: il segno 1 che decreterebbe la vittoria della Dea viene messo a 2,1. Mentre il segno X del pareggio a 3. Il Renate vincente invece a 2,8.











