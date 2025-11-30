Diretta Atalanta U23 Siracusa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 30 novembre 2025

DIRETTA ATALANTA U23 SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci sono dei numeri in ballo nella diretta di Atalanta U23 Siracusa, ovvero i dati e le statistiche che ci aiuteranno a capire in questo aggiornamento quale tra queste due formazioni riuscirà a vincere la partita, almeno da un punto di vista scientifico andando anche a vedere i trend che accompagnano i due team. L’Atalanta U23 arriva con numeri da squadra “moderna”: 61% di possesso, 2,1 xG, 1,6 xA, e una media altissima di 15 tiri totali, 6,2 nello specchio. Il 68% delle occasioni nasce da combinazioni interne a grande velocità, favorita da un baricentro altissimo (47 metri) che porta 13 recuperi offensivi.

DIRETTA/ Cavese Atalanta U23 (risultato finale 2-2): espulso Guerini! (23 novembre 2025)

Sul piano atletico, i nerazzurri viaggiano forte: 11,5 km percorsi per giocatore. Debolezza principale: transizioni con difesa alta (1,5 xGA). Corner: 7,1 battuti, 3,5 concessi. Il Siracusa risponde con fisicità e ampiezza: 1,7 xG, 1,4 xA, e una produzione costruita per il 60% sulle fasce, grazie a cross continui e seconde palle attaccate con aggressività. Gli azzurri tirano meno (12 tiri totali, 4,1 nello specchio) ma hanno una conversione alta. Difensivamente sono molto solidi nei duelli (56% vinti) ma vulnerabili tra le linee (1,3 xGA da imbucate). Corner: 5,5 battuti, 6 concessi. Rimanete con noi perché il prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta U23 Siracusa sarà per il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Atalanta U23 Giugliano (risultato finale 0-1): tre punti ai campani (8 novembre 2025)

ATALANTA U23 SIRACUSA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre, Sky Sport è la fonte per la diretta Atalanta U23 Siracusa in tv: serve abbonarsi per avere la visione sui canali satellitari o con i servizi per la diretta streaming video.

ATALANTA U23 SIRACUSA: NERAZZURRI PER I PLAYOFF

Appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 novembre 2025, quando allo Stadio comunale di Caravaggio prenderà il via la diretta Atalanta U23 Siracusa. Enorme distanza geografica ma non è certo una novità quando c’è di mezzo la seconda squadra nerazzurra in questa stagione nel girone C di Serie C, giunto alla sua sedicesima giornata.

Diretta/ Audace Cerignola Atalanta U23 (risultato finale 2-4): tre punti per gli ospiti (1 novembre 2025)

L’Atalanta U23 arriva dal divertente pareggio con la Cavese, ha 18 punti con una partita da recuperare e questo asterisco non è banale, perché se sfruttato nel migliore dei modi potrebbe portare i giovani bergamaschi in zona playoff. Per il momento ci sono 18 punti all’attivo per l’Atalanta U23 in un campionato con molti alti e bassi, tra periodi di crisi e vittorie esaltanti.

Oggi potrebbe essere un turno favorevole perché il Siracusa ha solamente 13 punti all’attivo, però attenzione perché i siciliani ultimamente hanno cambiato passo rispetto a un deprimente inizio. Il pareggio contro l’Altamura è arrivato dopo due vittorie consecutive, tre nelle ultime cinque giornate, l’ex fanalino di coda sta risalendo e non ha intenzione di fermarsi.

Ecco allora che la diretta Atalanta U23 Siracusa potrebbe essere più intrigante di quanto possa apparire dando uno sguardo superficiale alla classifica: i nerazzurri per un posto nei playoff, i siciliani per confermare una netta ripresa, ci sono motivazioni molto valide per seguire la sfida in terra lombarda.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 SIRACUSA

Salvatore Bocchetti deve fare i conti con la squalifica di Guerini, nella difesa nerazzurra una novità sarà obbligata parlando delle probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Siracusa e potrebbe trovare posto dal primo minuto anche Navarro davanti a Vismara. Il modulo è il 3-4-2-1, in attacco fiducia a Cortinovis e Vavassori sulla trequarti, mentre il centravanti potrebbe essere Cissé.

Marco Turati e il suo Siracusa dovrebbero rispondere con il modulo 4-2-3-1: Molina è la prima punta, Di Paolo dopo il gol contro l’Altamura cerca spazio sulla trequarti offensiva mentre capitan Candiano sarà titolare in mediana e in difesa citiamo i due centrali Pacciardi e Bonacchi davanti al portiere Farroni.

PRONOSTICO E QUOTE

I giovani nerazzurri sono favoriti nel pronostico sulla diretta Atalanta U23 Siracusa secondo le quote Snai: il segno 1 si fa preferire in modo chiaro a 1,80, mentre poi abbiamo il pareggio indicato a 3,45 e un successo esterno del Siracusa che verrebbe quotato a 3,70.