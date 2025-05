DIRETTA ATALANTA U23 TORRES (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Atalanta U23 Torres prende il via: due squadre in gironi diversi, secondo anno di vita per i giovani orobici e di conseguenza prima sfida di sempre tra queste compagini, e così anche tra i due allenatori Francesco Modesto e Alfonso Greco. Possiamo allora citare il fatto che l’Atalanta U23 ha chiuso il girone A al sesto posto, con 57 punti: il rendimento casalingo a Caravaggio è di 32 punti con 9 vittorie e 37 gol realizzati, attenzione all’attacco della Dea che è particolarmente prolifico e schiera un ispiratissimo Vanja Vlahovic, tuttavia bisogna ricordare che tra fine gennaio e metà marzo ci sono state cinque sconfitte (di cui quattro consecutive) con tre pareggi che hanno impedito di arrivare più in alto.

La Torres era stata meravigliosa lo scorso anno, in questa stagione si è confermata e la cosa forse migliore è che non abbia fatto notizia: segno della grande crescita dei sardi, che non hanno potuto competere con Entella e Ternana ma hanno comunque centrato 68 punti tenendosi alle spalle il Pescara, straordinario il bilancio esterno con ben 34 punti – dunque la metà esatta sul totale – e ben 10 vittorie in 19 partite, segnando 32 gol. Si affrontano dunque due ottimi attacchi, chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme: finalmente la diretta Atalanta U23 Torres prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA U23 TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Atalanta U23 Torres se disponi di un abbonamento a Now oppure a Sky. Una volta iscritto, accedi alle applicazioni di Sky Go o NOW TV per vedere la partita in modalità streaming. In televisione la sfida sarà trasmessa sul canale Sky Sport 254.

ATALANTA U23 TORRES, ESORDIO NEI PLAYOFF PER I SARDI

Domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:00 si scende in campo per la diretta Atalanta U23 Torres. Presso lo Stadio Comunale di Caravaggio i nerazzurri se la devono vedere con i rossoblu per continuare a sognare la promozione in Serie B. Superato prima il Trento e poi anche l’Albinoleffe, i giovani bergamaschi non vogliono fermarsi qui dando ulteriore valore all’ottavo posto finale conquistato nel girone A al termine della stagione regolare in campionato.

Il compito dei lombardi non è in ogni caso affatto semplice considerando che stanno per affrontare la Torres, capace di chiudere al terzo posto nel girone B alle spalle solo della Ternana e della Virtus Entella. Proprio per questo motivo i sardi faranno il loro esordio nei playoff a cominciare da questo turno ed hanno l’obiettivo di legittimare i sessantotto punti racimolati dall’avvio dell’annata calcistica così da accedere ai quarti di finale. Le emozioni non mancherano di certo e ci aspettiamo di assistere ad un bello spettacol.

DIRETTA ATALANTA U23 TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Torres propongono un 3-4-1-2 con Vismara, Ceresoli, Del Lungo, Berto, Bergonzi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi, Cassa, Vavassori e Vlahovic per quanto riguarda la comapagine allenata dal tecnico Modesto. Il modulo 3-4-2-1 con Zaccagno, Dametto, Antonelli, Mercadante, Zecca, Brentan, Giorico, Guiebre, Mastinu, Scotto e Fischnaller è la contromisura adottata dall’allenatore dei rossoblu Greco per cominciare questo incontro dei playoff promozione.

DIRETTA ATALANTA U23 TORRES, LE QUOTE

Le quote fornite alla vigilia da un’agenzia di scommesse del calibro di Sisal sono leggermente favorevoli nei confronti dei padroni di casa se parliamo dell’esito finale della diretta Atalanta U23 Torres. I giovani nerazzurri vengono dati vincenti a 2.50 dai bookmakers che suggeriscono il pareggio come secondo risultato più probabile visto il segno x quotato a 2.90. Nonostante abbiano concluso il torneo più in alto dei bergamaschi, la vittoria dei sard è infine pagata a 3.00 probabilmente a causa del fattore campo.