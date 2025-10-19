Diretta Atalanta U23 Trapani streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA ATALANTA U23 TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Atalanta U23 Trapani, il nostro obiettivo in questa rubrica è capire chi tra queste due compagini avrà il favore del pronostico o meno per capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti. L’Atalanta U23 è tra le squadre più spettacolari del campionato: 63% di possesso medio, 2,3 xG e 8 tocchi medi in area avversaria, con il 41% dei gol nati da combinazioni centrali. È anche una delle più dinamiche sul piano atletico: 11,0 km percorsi per giocatore, e una media di 18 recuperi palla offensivi a gara.

Il Trapani risponde con organizzazione e concretezza: 1,5 xG, 1,2 xA, e una difesa solida (0,8 xGA). Le azioni più pericolose dei siciliani partono dal lato sinistro (58%), dove sfruttano gli inserimenti rapidi in area. Interessante il dato temporale: l’Atalanta segna in ogni momento, ma è più incisiva nei primi 15 minuti (32% delle reti), mentre il Trapani si accende nella ripresa (64% dei gol dopo il 60’). Ora via al commento live della diretta di Atalanta U23 Trapani, si comincia a fare sul serio, via! (agg. Gianmarco Mannara)

ATALANTA U23 TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Naturalmente anche per la partita di oggi sarà Sky Sport ad offrire ai suoi abbonati la diretta Atalanta U23 Trapani in tv, avvalendosi nel caso anche della diretta streaming video.

ATALANTA U23 TRAPANI: PER VINCERE ANCORA

Sfida geograficamente davvero traduce realtà lontanissime, d’altronde per i nerazzurri è normale che sia così nel girone C di questa Serie C 2025-2026 giunta ormai alla sua decima giornata. Eccoci quindi alla diretta Atalanta U23 Trapani, alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 ottobre 2025, dallo Stadio comunale di Caravaggio.

Per l’Atalanta U23 il passaggio nel girone meridionale ha comportato qualche difficoltà sia logistica sia in campo, nella scorsa giornata però è arrivata una bella vittoria a Cosenza per i giovani bergamaschi e adesso la seconda squadra nerazzurra ha 8 punti in classifica, che non sono tanti ma permettono almeno un respiro di sollievo.

Il discorso sulla classifica è ovviamente molto delicato per il Trapani, che a causa di 8 punti di penalizzazione si ritrova in una posizione molto più delicata di quella che meriterebbe sul campo, dove il bilancio dei siciliani è molto buono, come può confermare anche la vittoria di domenica scorsa del Trapani sul campo della Cavese.

Ecco allora che l’obiettivo è quello di confermare il momento positivo per risalire in classifica, i nerazzurri per pensare qualcosa più della salvezza e i siciliani per confermare che il loro valore è ben superiore a quanto dice la classifica. Chi otterrà l’obiettivo nella diretta Atalanta U23 Trapani?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 TRAPANI

Salvatore Bocchetti per le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Trapani dovrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2 per i giovani nerazzurri: il portiere Vismara avrà davanti a sé i difensori Guerini, Comi e Navarro; nel centrocampo della Dea spazio per Steffanoni, Levak, Mencaraglia e Simonetto; infine, il reparto d’attacco dell’Atalanta U23 dovrebbe prevedere Manzoni trequartista dietro ai due attaccanti Misitano e Vavassori.

Un molto simile modulo 3-4-2-1 dovrebbe invece essere il riferimento tattico per gli ospiti di mister Salvatore Aronica: il portiere titolare è Galeotti; davanti a lui indichiamo Pirrello, Negro e Stramaccioni come possibili titolari in difesa, così come Kirwan, Di Noia, Celeghin e Benedetti nella linea di centrocampo; sulla trequarti offensiva Ciuferri e Fischnaller e davanti a tutti Grandolfo, centravanti del Trapani.

PRONOSTICO E QUOTE

Nerazzurri favoriti nel pronostico sulla diretta Atalanta U23 Trapani in base alle quote Snai, dal momento che il segno 1 varrebbe 2,10 volte la posta ed è favorito rispetto alle altre due ipotesi, che hanno valori fra loro quasi identici, cioè 3,15 per il segno X e 3,20 per un colpo siciliano a Caravaggio.