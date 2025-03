DIRETTA ATALANTA U23 VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Atalanta U23 Vicenza, prima di immergerci nel rettangolo verde però cerchiamo di fare un passo verso le statistiche di questa partita per capire a cosa andremo incontro oggi. Iniziamo ovviamente da chi farà gli onori di casa, ovvero dalla baby Dea che è la miglior squadra offensiva del campionato. Segnano in media due gol per partita ma questo bel lavoro in fase d’attacco poi si traduce in 1,4 reti subite ogni partita. Ecco che quindi ci potrebbero essere delle possibilità per il Vicenza che invece è una delle migliori difese di questa stagione in Serie C.

DIRETTA/ Renate Atalanta U23 (risultato finale 1-0): le Pantere tornano alla vittoria! (oggi 3 marzo 2025)

Atletismo spinto al limite per i nerazzurri con 10 km di media percorsi ogni giornata mentre invece gli ospiti puntano più su contropiede basato sui tocchi giusti, il 13% delle reti infatti arriva dopo almeno 10 passaggi consecutivi. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta U23 Vicenza, il fischio di iniizo sta per cominciare e noi non vogliamo perderlo assolutamente. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Vicenza Arzignano (4-0)/ Gol e highlights: anche Morra può tornare ad esultare! (Serie C, 2 marzo 2025)

DIRETTA ATALANTA U23 VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere la diretta Atalanta U23 Vicenza su varie piattaforme dato che sarà trasmessa da Sky, Now e DAZN. Appuntamento in streaming sulle applicazioni ufficiali come Sky Go e Now Tv mentre in televisione basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio o Sky Sport 251.

ATALANTA U23 VICENZA, I NERAZZURRI RISCHIANO IL POSTO

Comincia domenica 9 marzo 2025 alle ore 12:30 la diretta Atalanta U23 Vicenza. Presso lo Stadio comunale di Caravaggio si daranno battaglia due compagini che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi prefissati per questa stagione. I padroni di casa vogliono infatti arrivare il più in alto possibile nella classifica del girone A 2024/2025 sebbene non stiano vivendo un grande periodo. I giovani nerazzurri sono ottavi con quarantuno punti ma hanno rimediato diverse sconfitte nelle scorse giornate, l’ultima delle quali inflitta loro nel derby contro il Renate, ora pericolosamente alle loro spalle.

DIRETTA/ Vicenza Arzignano (risultato finale 4-0): poker con Ferrari! (Serie C, oggi 2 marzo 2025)

I biancorossi vorrebbero invece acciuffare la vetta della graduatoria agganciando il Padova capolista essendo al momento in seconda posizione con sessantasei punti, ovvero tre in meno dei biancoscudati. Battuto pure l’Arzignano nel turno precedente, i veneti non vogliono più rallentare senza dover pensare di tenere invece lontano la Feralpisalò, sotto di ben undici punti. Gli uomini di mister Vecchi potrebbero approfittare dell’incerto andamento dei lombardi e tornare in cima.

DIRETTA ATALANTA U23 VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Vicenza il tecnico di casa Modesto dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al 3-4-2-1 con Vismara, Navarro, Obric, Bergonzi, Del Lungo, Gyabuaa, Panada, Bernasconi, Scheffer, Vavassori e Vlahovic per questo turno di campionato dopo il KO rimediato nella giornata precedente. Il modulo 3-4-1-2 con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Zonta, Ronaldo, Carraro, Costa, Della Morte, Rauti e Morra dovrebbe invece essere riconfermato da mister Vecchi per i biancorossi che hanno invece rifilato un poker all’Arzignano.

DIRETTA ATALANTA U23 VICENZA, LE QUOTE

Le quote relative all’esito finale della diretta Atalanta U23 Vicenza sono favorevoli agli ospiti, come era facilmente presumibile. Il successo della seconda forza del torneo viene pagato ad esempio da Snai ad appena 1.95 per il segno 2 mentre l’1 che equivale alla vittoria dei bergamaschi è invece fissato a 3.65. Il pareggio, indicato dal segno x, viene infine quotato a 3.10 ed è quindi più probabile in confronto all’eventuale trionfo dei nerazzurri.