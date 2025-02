DIRETTA ATALANTA U23 VIRTUS VERONA, TORNARE A VINCERE

Atalanta U23 e Virtus Verona si affronteranno sabato 8 febbraio 2025 per la diretta Atalanta U23 Virtus Verona. L’Atalanta U23, dopo una stagione sorprendente, ha subito una brusca frenata con due sconfitte consecutive contro Pergolettese e Lumezzane. Nonostante il calo, la squadra bergamasca rimane in zona playoff con 40 punti, un risultato che rimane straordinario per una squadra B. Il talento più atteso è Vanja Vlahovic, giovane serbo dal nome altisonante, capocannoniere del campionato con 16 reti a digiuno dal 18 gennaio.

Il Lumezzane, invece, sta lottando per mantenersi nelle prime dieci posizioni e accedere ai playoff. Attualmente undicesimi con un solo punto di ritardo dal Renate decimo, i rossoblù vengono da due vittorie consecutive: una fondamentale contro il Renate e una sorprendente contro la capolista Padova. La partita si preannuncia equilibrata, all’andata a spuntarla furono i bergamaschi, che nonostante un’espulsione segnarono all’83’ il gol vittoria.

DIRETTA ATALANTA U23 VIRTUS VERONA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta U23 Virtus Verona andrà in onda alle ore 15:00, e verrà tramessa in diretta su Sky Sport. Oltre al canale dedicato il match sarà poi visibile per gli abbonati anche in streaming video su PC, cellulari e tablet sull’app Sky Go.

ATALANTA U23 VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Atalanta U23 Virtus Verona. L’Atalanta U23 di Modesto si schiererà con il 3-4-2-1: Pardel in porta, difesa con Del Lungo, Navarro e Orbic. A centrocampo Ghislandi e Bernasconi esterni, mentre Panada e Kraja formeranno la coppia centrale. In attacco Cassa e Artesani supporteranno l’unica punta, il bomber Vlahovic.

La Virtus Verona potrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Sibi tra i pali, Gatti, Toffanin, Daffara e Manfrin in difesa. Metlika e Mehic agiranno da mediani, mentre Lerco, Rispoli e De Marchi supporteranno Pagliuca davanti alla porta bergamasca.

DIRETTA ATALANTA U23 VIRTUS VERONA, LE QUOTE

La diretta Atalanta U23 Virtus Verona dovrebbe essere una sfida dal facile pronostico e questo si rivede anche nelle quote fornite da Pokerstars, la vittoria dei padroni di casa è quotata 2.10, il pareggio invece è visto più difficile ma non improbabile e la sua quota è di 2.25, la quota per la vittoria della Virtus Verona invece è di 5.50