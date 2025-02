DIRETTA ATALANTA UDINESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Atalanta Udinese Primavera, una partita molto intrigante: si è giocata abbastanza di frequente negli ultimi anni e ha fornito un quadro a senso unico, perché l’Udinese non vince addirittura dal maggio 2015 (a Zingonia, grazie a un gol realizzato da Ivan Prtajin) e da quel momento abbiamo avuto addirittura dieci vittorie della Dea con un solo pareggio, dunque una striscia di otto successi per l’Atalanta, spezzata dal 2-2 in terra friulana nel marzo 2023. L’ultima volta in cui gli orobici hanno ospitato l’Udinese era il maggio di due anni fa, ed era stato un capolavoro per la squadra allenata da Giovanni Bosi: era finita addirittura 5-0.

Quell’Udinese era retrocessa senza appelli, e contro l’Atalanta aveva potuto ben poco: dopo 6 minuti i nerazzurri conducevano già 2-0 grazie alla fulminea doppietta di Dominic Vavassori, al termine del primo tempo era poker con due reti di Tommaso De Nipoti che poi, a un quarto d’ora dal termine, aveva completato l’opera su rigore. Adesso vedremo se in qualche modo l’Udinese sarà in grado di centrare punti utili per la salvezza contro una Dea che certamente non ha il passo degli anni passati: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo, la diretta Atalanta Udinese Primavera ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA UDINESE PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà sempre SportItalia a trasmettere in chiaro il campionato Primavera e la diretta Atalanta Udinese Primavera e potrete seguirla anche in diretta streaming video.

BOSI VUOLE TORNARE A VINCERE

Il sabato della ventiquattresima giornata del campionato Primavera inizierà alle 11,00 con la diretta Atalanta Udinese Primavera in campo l’8 febbraio. La sfida è tra due squadre divise da 17 punti in classifica ma da sole quattro posizioni.

L’Atalanta di Bosi è sedicesima in classifica e arriva da una sconfitta per 5 a 3 in casa del Cesena. Ancora pessimo il campionato dell’Udinese che si trova ultimo in classifica con soli 10 punti e non vince una partita da novembre.

COME SI PREPARANO GLI ALLENATORI PER ATALANTA UDINESE PRIMAVERA: ECCO LE FORMAZIONI

L’Atalanta di Bosi giocherà con una difesa a tre composta da Gobbo, Ramaj e Armstrong davanti alla porta di Zacchi. Gli esterni di centrocampo saranno Arrigoni e Ghezzi che dovranno fare la doppia fase e sostenere la coppia offensiva formata da Capac e Camara.

Difesa a tre formata anche dall’Udinese di Bubnjic che si affiderà ancora al terzetto composto da Olivo, Bozza e Del Pino per difendere la porta di Cassin. Shpuza e Marello giocheranno come esterni di centrocampo mentre le due punte saranno Bonin e Pejicic.

ATALANTA UDINESE PRIMAVERA, LE QUOTE

Nerazzurri nettamente favoriti nella diretta Atalanta Udinese Primavera. Questo almeno è il pronostico in base alle quote Snai, con la vittoria dei padroni di casa indicata a 1,30; per chi volesse osare, è intrigante il pareggio dato a 5,25; infine, si toccherebbe la quotazione di 6,50 in caso di segno 2 per il successo dell’Udinese.