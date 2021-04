Diretta Atalanta Udinese/ Streaming video tv: Dea per volare ancora più su (Serie A)

DIRETTA ATALANTA UDINESE: GASPERINI PER LA CHAMPIONS!

Atalanta Udinese è in diretta dal Gewiss Stadium, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 aprile: il Sabato Santo ci presenta la 29^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e a Bergamo la Dea ha una bella occasione per avvicinare ancor più la zona Champions League. Terza con gli stessi punti della Juventus – che ha una partita in meno – arriva dalla vittoria di Verona e, eliminata dal Real Madrid pur avendoci concretamente provato, potrà ora concentrarsi sulla volata finale arrivando a giocare per il terzo anno consecutivo la coppa più prestigiosa.

Sull’altro versante ecco un’Udinese che sta bene: prima della sosta ha perso in casa contro la Lazio, ma i risultati ottenuti appena prima hanno permesso ai friulani di portarsi a 33 punti, con un margine di 11 lunghezze sul terzultimo posto. Pur non potendo abbassare la guardia, Luca Gotti sa che per la salvezza è quasi fatta; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Atalanta Udinese, intanto noi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali della partita iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Udinese sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA UDINESE

Per Atalanta Udinese Gian Piero Gasperini recupera Gosens, che dovrebbe già essere titolare a sinistra; sull’altro versante confermato Maehle per l’assenza di Hateboer, anche Gollini dovrebbe restare in porta con Toloi, Cristian Romero e Djimsiti davanti a lui. A centrocampo si compone il consueto tandem formato da De Roon e Freuler; spazio poi a un possibile assetto offensivo con due punte, dunque i due colombiani (ed ex) Duvan Zapata e Muriel giocherebbero con Pessina, in vantaggio sulla concorrenza, a fare da trequartista. Davanti a Musso, nei friulani, ci sono Rodrigo Becao, Nuytinck e il rientrante Samir; Stryger Larsen potrebbe spostarsi sulla corsia sinistra prendendo il posto di Zeegelaar, in alternativa giocherà come sempre a destra spingendo in panchina Nauhel Molina. Con Arslan in cabina di regia saranno De Paul e Walace a fare le mezzali, anche perché Pereyra agirà da trequartista: Deulofeu infatti è ancora fuori dai giochi per un’infiammazione al ginocchio, avremo Fernando Llorente come unico centravanti della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Atalanta Udinese, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,45 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4,50 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 7,25 volte quanto avrete deciso di puntare.



