Diretta/ Atalanta Udinese streaming video tv: in ricerca di continuità (Serie A)

DIRETTA ATALANTA UDINESE: A BERGAMO ARRIVANO I BIANCONERI

La diretta di Atalanta Udinese, in programma sabato 4 marzo alle ore 18:30, racconta di due squadre che hanno avuto una stagione a due facce. Gli oribici stanno passando un recente periodo molto altalenante con due vittorie e tre sconfitte tra gennaio e febbraio, tra cui l’ultima sfida contro il Milan a San Siro persa 2-0. Non si può dire certo di meglio dell’Udinese che dopo aver stupito tutti in questo avvio di stagione, hanno rallentato la propria corsa e ad oggi la vittoria manca dal 22 gennaio con la Sampdoria. Da quel giorno in poi, due sconfitte e tre pareggi con l’ultimo match terminato 2-2 contro lo Spezia.

In casa i bergamaschi sono riusciti a mettere a referto 17 punti in 11 partite, anche se nelle ultime partite al Gewiss Stadium sono stati più i dolori che le gioie. Oltre al ko col Milan, sono arrivati nell’epoca recente anche le sconfitte contro Inter e Napoli, a testimonianza della difficoltà degli uomini di Gasperini di imporsi nei big match. Ancora peggio l’Udinese fuori casa se si prendono in esame gli ultimi cinque incontri con ben quattro sconfitte ad affossare le speranze bianconere.

ATALANTA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Atalanta Udinese sarà visibile solamente su Dazn, piattaforma che da diverse stagioni trasmette tutte le sfide di Serie A. Per usufruire del servizio sarà necessario essere abbonati attraverso il pass o per l’intera stagione oppure mensile.

Inoltre, la diretta Atalanta Udinese in streaming video sarà trasmessa anche su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato da Dazn oltre alla possibilità di visionare la partita su console.

ATALANTA UDINESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Udinese vedono i bergamaschi disporsi in campo col 3-4-1-2. Musso sarà il portiere titolare mentre il trio difensivo sarà composto da Toloi, Palomino e Scalvini. Quinti di centrocampo Maehle a destra e Zappacosta a sinistra con de Roon e Koopmeiners in cabina di regia. Il brasiliano Ederson agirà da trequartista alle spalle del tandem Lookman-Hojlund.

Anche per l’Udinese difesa a tre, ma con un centrocampo più folto e una sola punta. In porta Silvestri, pacchetto arretrato con Becao, Bijol e Perez a difendere la porta bianconera. Pereyra e Udogie giocheranno da esterni, con Samardzic-Walace-Lovric come trio di metà campo. La fantasia di Thauvin darà una mano all’esplosività di Beto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Atalanta Udinese danno per favoriti gli uomini di Gasperini con una quota pari a 1.65. Sempre secondo Snai, il pareggio vale quattro volte la posta in palio mentre il possibile successo esterno dei bianconeri è offerto a 5.

Ci si aspetta che entrambe le squadre andranno a segna come testimonia il segno Gol a 1.70 contro i 2.05 relativi al No Gol. I bookmakers si aspettano un match ricco di gol visto che l’Over 2.5 (almeno tre reti siglate) è dato a meno dell’Under: 1.73 da un parte, 2 dall’altra.











