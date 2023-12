Diretta/ Atalanta U23 Triestina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (5 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA ATALANTA U23 TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al via della diretta di Atalanta U23 Triestina. Per essere al primo campionato di sempre in Serie C la giovane Dea sta facendo particolarmente bene: ha infatti già ottenuto 7 vittorie e due pareggi a fronte di 6 sconfitte, naturalmente spiccano le cinque affermazioni consecutive tra la fine di ottobre e la metà di novembre ma poi bisogna anche dire che da quel momento la squadra orobica ha subito un calo, e nelle ultime due ha perso contro il Mantova (in casa, e ci poteva stare) e la Pro Patria, senza riuscire a segnare gol. A proposito: il dato ci dice che, con la sola eccezione del 2-3 interno contro la Virtus Verona, quando perde l’Atalanta U23 non riesce a mettere il pallone nella porta avversaria.

La Triestina è imbattuta da metà settembre: la sua ultima sconfitta è il 2-1 incassato a Crema dalla Pergolettese, da quel momento gli alabardati hanno raccolto 8 vittorie e tre pareggi, e il colpo sul campo della Virtus Verona arrivato sabato scorso ha portato in dote la quinta affermazione esterna della stagione. Insomma, per Attilio Tesser questo potrebbe essere il campionato di un’altra promozione ma vedremo se le cose andranno davvero in questo modo; adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco a Caravaggio, finalmente ci siamo e la diretta di Atalanta U23 Triestina può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA UNDER 23 TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta Under 23 Triestina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta Under 23 Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ATALANTA UNDER 23 TRIESTINA: I TESTA A TESTA

Non ci sono ovviamente precedenti per la diretta di Atalanta U23 Triestina: la partita valida per il recupero della 14^ giornata nel girone A di Serie C sarà dunque un inedito, e sarà così anche per quanto riguarda i due allenatori che sono Francesco Modesto e Attilio Tesser. Tuttavia, possiamo comunque parlare di qualche testa a testa che ci introduce idealmente a questa sfida: Modesto infatti ha affrontato in tre occasioni la Triestina e ha ottenuto due vittorie a fronte di una sconfitta. Per trovare queste partite bisogna tornare alla stagione 2019-2020, quella che era stata poi interrotta dal Covid, e all’anno scorso: Modesto in questi tre frangenti era sempre l’allenatore del Cesena.

La sconfitta è arrivata nel gennaio di tre anni fa, un pesante 4-1 incassata al Nereo Rocco da una Triestina che era allenata da Carmine Gautieri; le due vittorie invece sono maturate in casa, dunque al Dino Manuzzi, una per 3-2 e l’altra, nel novembre 2022, per 4-0. Ricordiamo che i marcatori quel giorno erano stati realizzati da Ronaldo Pompeu da Silva (su rigore), Alex Rolfini, Jean Freddi Greco – questi tutti arrivati nel primo tempo – e Matteo Stoppa, che al 90’ minuto aveva sigillato il poker. (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA UNDER 23 TRIESTINA: OSPITI FAVORITI!

Atalanta Under 23 Triestina, in diretta dallo Stadio “Comunale” di Caravaggio, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 16.15 di martedì 5 dicembre 2023. La gara è valevole per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C 2023-2024. La diretta di Atalanta Under 23 Triestina fornisce spunti differenti dal momento che gli alabardati stazionano al terzo posto ad un solo punto dalla seconda posizione occupata dal Padova. Dopo le due vittorie consecutive contro Arzignano e Virtus Verona, quindi, un successo odierno consentirebbe di portarsi in seconda posizione a sole due lunghezze dalla vetta. Per i giovani bergamaschi, invece, ottava posizione nonostante le due sconfitte di fila maturate contro Mantova e Pro Patria.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA UNDER 23 TRIESTINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Under 23 Triestina. Il tecnico dei padroni di casa Francesco Modesto si affiderà al 4-3-2-1 con Capone e Cortinovis alle spalle dell’unica punta Di Serio. Per gli ospiti, invece, Matosevic tra i pali e D’Urso alle spalle di Lescano e Redan.

DIRETTA ATALANTA UNDER 23 TRIESTINA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Atalanta Under 23 Triestina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i bergamaschi tanto che il segno 1 per la vittoria è quotato a 3.25, mentre il segno 2 per un successo degli alabardati è proposto a 2.20. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3 volte la posta in palio oggi.

