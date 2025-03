DIRETTA ATALANTA VENEZIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di gara equilibrato al Gewiss Stadium in questa diretta di Atalanta Venezia, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Nei primi minuti, Cuadrado si è reso protagonista di un intervento duro nel tentativo di recuperare palla, ma l’arbitro Giuseppe Collu ha visto tutto e ha fermato il gioco assegnando il fallo agli ospiti.

DIRETTA/ Atalanta Bologna Primavera (risultato finale 0-1): Jaku firma il colpaccio! (1 marzo 2025)

La squadra di Gasperini ha iniziato con il solito possesso palla, cercando di costruire con scambi corti e manovre ragionate. Al 14′, una lunga fase di possesso ha evidenziato la pazienza della Dea nel cercare spazi contro la difesa compatta del Venezia, ancora attenta nel chiudere ogni varco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Milan Atalanta Primavera (risultato finale 2-1): il Diavolo blinda il 5° posto! (24 febbraio 2025)

DIRETTA ATALANTA VENEZIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Numeri quasi all’opposto ci attendono nella diretta Atalanta Venezia, tutto sommato è anche normale che sia così dal momento che parliamo della terza contro la penultima in classifica della nostra Serie A. Potrebbe quindi essere una partita a senso unico quella che sta per cominciare a Bergamo, di sicuro è stridente la differenza nel numero dei gol segnati in questo campionato, che sono 59 per l’Atalanta e 22 per il Venezia, cioè appena poco più di un terzo. La Dea effettivamente ha rallentato nelle ultime settimane, ma bisogna anche evidenziare il fatto che negli ultimi cinque mesi ha perso una sola partita, quindi i nerazzurri segnano tanto ma sono anche solidi.

Diretta/ Empoli Atalanta (risultato finale 0-5): gara senza storie (23 febbraio 2025)

Se a Bergamo si sogna lo scudetto, a Venezia si temono grosso guai e d’altronde i lagunari hanno vinto solamente una delle ultime sedici partite disputate, in questo caso dunque siamo a un successo negli ultimi quattro mesi. Si applicherà la legge dei grandi numeri al Gewiss Stadium oggi? ATALANTA: Carnesecchi, Posch, Djimsiti, Kolašinac, Cuadrado, de Roon, Éderson, Zappacosta, De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pašalić, Bellanova, Ruggeri, Samardžić, Palestra, Brescianini, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini. VENEZIA: Radu, Schingtienne, Idzes, Candé, Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson, Oristanio, Maric. A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli, Condé, Fila, Bijarkason, Duncan, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Atalanta Venezia senza recarsi di persona a Bergamo sarà garantita da DAZN, in streaming sul sito o sulla app. Sintonizzati invece sul canale Zona Dazn 214 o sull’app di Sky Go se sei anche allo stesso tempo abbonato a Sky.

LAGUNARI SEMPRE IN CERCA DI PUNTI

La diretta Atalanta Venezia è prevista alle ore 15:00 di sabato 1 marzo 2025. Presso il Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri proveranno ad ottenere un altro successo casalingo dopo la cinquina rifilata in trasferta all’Empoli nello scorso turno di campionato con la possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica. La Dea è al momento terza in graduatoria con cinquantaquattro punti, appena due in meno rispetto al Napoli e tre in meno dell’Inter capolista. Lo scontro del Maradona tra partenopei e lombardi previsto in serata potrebbe permettere infatti alla squadra di mister Simone Inzaghi di prendere il largo così che gli uomini del tecnico Gasperini riescano a scavalcare la compagine allenata da Antonio Conte.

Le cose sono invece ben più complicate per gli ospiti, sempre in lotta per provare ad uscire dalla zona retrocessione. I lagunari hanno bloccato al Penzo la Lazio, e quindi un avversario di prestigio, con un pareggio senza reti ma è necessario scavalcare l’Empoli per poi puntare al diciassettesimo posto ora del Parma, distante sei lunghezze. Mister Di Francesco è stato chiaro nel sottolineare recentemente come sia necessario per lui ed i suoi provare a vincere ogni partita entro la fine del campionato, cercando di fare risultato anche contro squadre sulla carta ben più quotate dei veneti.

ATALANTA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Venezia ci lasciano intendere come mister Gasperini dovrebbe impiegare il solito modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi, Posch, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman e Retegui per i padroni di casa. Gli arancioneroverdi di mister Di Francesco dovrebbero invece utilizzare il 3-5-1-1 con Radu, Marcandalli, Idzes, Candé, Zerbin, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Kike Perez, Ellertsson, Oristanio e Maric almeno dall’inizio del match.

PRONOSTICO ATALANTA VENEZIA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per la diretta Atalanta Venezia sembrano decisamente a senso unico. Tutte le agenzie di scommesse vedono infatti favoriti i nerazzurri, lasciando pressochè zero chances di successo agli arancioneroverdi. Per esempio secondo Sisal l’1 viene pagato ad appena 1.20 mentre il 2, e cioè la vittoria dei lagunari, addirittura a 14.00. Un vero azzardo dunque scommettere su questa opzione ed anche il pareggio è un’alternativa abbastanza allettante con il segno x quotato a 6.50.