DIRETTA ATALANTA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia recente ci dice che ogni verdetto potrebbe essere possibile per la diretta Atalanta Verona Primavera, perché gli ultimi dieci precedenti parlano di grande equilibrio con ben cinque pareggi, tra l’altro mai per 0-0 e spesso ricchi di gol, come il 2-2 di domenica 27 ottobre scorso nella partita d’andata di questa stagione. Federico Steffanoni portò immediatamente in vantaggio l’Atalanta, poi Alessandro Pavanati e Richi Agbonifo firmarono il ribaltone del Verona, ma infine fu Mattia Tavanti al 42’ minuto a fissare la definitiva parità, dal momento che la ripresa sarebbe poi stata senza gol.

Per il resto il Verona è in leggero vantaggio con tre vittorie delle quali due a Bergamo, mentre l’Atalanta si è imposta per due volte, ma entrambe in Veneto. Insomma, per la diretta Atalanta Verona Primavera sembra che il fattore campo faccia la differenza ma in negativo per chi gioca davanti al proprio pubblico amico: sarà così anche stavolta? C’è chi lo spera e chi vorrà invertire il trend… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Atalanta Verona Primavera, potrete farlo gratuitamente sul canale 60 di Sportitalia. Per quanto riguarda la diretta steraming avete la possibilità di guardarle o sul sito o sull’applicazione di Sportitalia.

PUNTI D’ORO

Obiettivi differenti per le due formazioni impegnate in questo 33esimo turno di campionato. La diretta Atalanta Verona Primavera si giocherà questo lunedì 14 aprile 2025 alle ore 16:00 e mette in palio punti d’oro.

La Dea è a +6 dal Bologna e le ultime partite hanno dato un’importante spinta verso la salvezza. A parte l’ultima sconfitta con la Juventus, gli Orobici avevano messo a referto tre successi di fila contro Genoa, Lecce e Monza.

Il Verona invece vanta solamente un punto in più da Milan e Lazio con il preziosissimo sesto posto. Sono ben tre le vittorie consecutive per gli scaligeri che hanno battuto prima la Lazio, poi il Genoa e infine la Fiorentina in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera giocherà con il 3-4-1-2 con Zanchi in porta, protetto da Gobbo, Ramaj e Comi. Agiranno da esterni Idele e Simonetto con Steffanoni e Gariani in mediana. Bonacomi trequartista alle spalle del duo Baldo e Fiogbe.

Il Verona replica con il 3-5-2 con Magro tra i pali. Difesa a tre composta da Nwanege, Kurti e Nwachukwu. A centrocampo, da destra verso sinistra, Agbonifo, Szimionas, Peci, Mongentale e De Battisti. In avanti Monticelli-Vermesan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA VERONA PRIMAVERA

La squadra favorita per la vittoria finale è l’Atalanta Primavera a 2.30 contro il successo del Verona a 2.55 e il pareggio a 3.65. Gol e No Gol rispettivamente a 1.48 e 2.30.