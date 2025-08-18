Diretta Atalanta Verona Primavera, streaming video tv: comincia il campionato di Primavera 1. La gara oggi alle 19 (18 agosto 2025)

DIRETTA ATALANTA VERONA PRIMAVERA, DOVE VEDERE IL MATCH IN STREAMING

Comincia ufficialmente il campionato Primavera 1. Oggi, lunedì 18 agosto 2025, c’è in programma la sfida tra Atalanta e Verona Primavera. Si tratta del posticipo del lunedì della prima giornata di campionato. Per i giovani nerazzurri, da sempre una delle corazzate del campionato (anche se lo scorso anno non è andato bene), visto anche il grande lavoro del settore scouting dell’Atalanta, l’appuntamento è con gli scaligeri. Il match si giocherà allo stadio Comunale di Caravaggio e il calcio d’inizio è previsto per le ore 19.

Ma dove sarà possibile guardare la diretta Atalanta Verona? La sfida potrà essere seguita live su Sportitalia, al Canale 60 del Digitale Terrestre. Per chi non ha a portata di mano la televisione, Atalanta Verona Primavera potrà essere vista anche sull’app e sul sito di Sportitalia. Dunque, appuntamento a partire dalle 19 di oggi.

DIRETTA ATALANTA VERONA PRIMAVERA: LA SCORSA STAGIONE PER I DUE CLUB

La diretta Atalanta Verona Primavera aprirà ufficialmente il campionato di Primavera 1 per le due formazioni. Nel posticipo del lunedì, dunque, le due squadre si incontreranno in quello che è il loro primo match ufficiale della stagione.

Ma, volgendo un attimo lo sguardo alla passata annata, come sono andate Atalanta e Verona Primavera? Non è stata una stagione semplice per l’Atalanta quella dello scorso anno. La formazione nerazzurra, da sempre una delle migliori per quanto riguarda l’Under 19, ha vissuto un momento “no” e ha ottenuto solamente 46 punti in classifica in 38 partite, finendo in sedicesima posizione.

Per il Verona, invece, le cose sono andate meglio: i giovani scaligeri hanno messo a segno ben 17 vittorie e raccolto 60 punti in classifica, finendo ottava.

ATALANTA VERONA PRIMAVERA: LE QUOTE DEL MATCH

Come finirà la diretta Atalanta Verona Primavera? Il verdetto ufficiale arriverà, ovviamente, dal campo, ma in attesa di conoscere il risultato della sfida, possiamo andare ad analizzare quelle che sono le quote della partita che ci vengono fornite dai bookmakers.