Diretta/ Atalanta Verona (Serie A) streaming video DAZN. Serve un cambio di passo

DIRETTA ATALANTA VERONA: GASP-JURIC, SCONTRO MAESTRO-ALLIEVO

Atalanta Verona, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Serve un cambio di passo a entrambe le squadre in campionato dopo gli ultimi risultati non positivi, ma non bisogna dimenticare che l’Atalanta viene da una grande impresa europea. I bergamaschi infatti sono entrati nella stretta cerchia delle squadre capaci di vincere ad Anfield contro il Liverpool. Risultato di grandissimo prestigio, oltre che fondamentale per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in un girone molto equilibrato. Dall’altra parte il Verona dopo un avvio di campionato estremamente positivo ha dovuto lasciar strada al Sassuolo domenica scorsa in una partita molto sfortunata, in cui gli scaligeri avrebbero sicuramente meritato di più. L’infrasettimanale è stato amaro per i gialloblu che hanno subito un ko in extremis anche a Cagliari, mancando così l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia: sicuramente l’ultima settimana ha visto la squadra di Juric in credito con la buona sorte.

DIRETTA ATALANTA VERONA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Verona sarà trasmessa sul canale numero 209 del satellite, DAZN1: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce anche la diretta streaming video dell’incontro. Si potrà dunque assistere al match anche dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Le probabili formazioni di Atalanta Verona, sfida che andrà in scena presso il Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1: Gollini, Toloi, Romero, Palomino, De Paoli, Pessina, de Roon, Gosens, Ilicic, Gomez, Zapata. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Juric schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dawidowicz; Tameze, Barak, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Di Carmine; Kalinic.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Atalanta Verona secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa bergamaschi partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.35, mentre poi si sale a quota 5.50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7.00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione scaligera.



