DIRETTA/ Atalanta Verona (risultato 0-0) streaming video e tv: formazioni in campo!

DIRETTA ATALANTA VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Atalanta Verona rappresenta un importante match per la formazione ospite alla ricerca degli ultimi punti per ottenere una miracolosa salvezza. La formazione allenata da mister Zaffaroni, però, deve anche stare attenta ai risultati della diretta concorrente Spezia ponendo anche uno sguardo nei confronti dei pugliesi del Lecce, distanti due punti. Verona che si presenta alla sfida con il secondo peggior attacco del campionato, il miglior marcatore risulta essere con 5 reti Simone Verdi, segue a tre marcature il serbo Lazovic. Atalanta che dovrà di certo rifarsi dopo la brutta sconfitta allo stadio Arechi contro la Salernitana, costata l’esclusione, almeno per il momento, dall’Europa con il sorpasso della Roma.

Atalanta che si affaccia al match dopo due risultati negativi consecutivi, presentando il terzo miglior attacco del campionato, a secco però nelle sconfitte contro Juventus e Salernitana. Le statistiche non fanno felice l’esperto tecnico atalantino Gasperini, alla ricerca di una vittoria per riagganciare le formazioni più in alto in classifica. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Atalanta Verona, poi si gioca! ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Hojlund. Allenatore: Gasperini. HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Cabal, Hien, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA VERONA: I PRECEDENTI

La diretta di Atalanta Verona pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate ben 45 volte. Atalanta e Verona che hanno giocato a Bergamo in serie A 22 volte con 11 vittorie per la formazione di casa, 7 risultati di parità e quattro colpi esterni dai veneti. Verona che va decisamente meglio all’interno dello stadio Bentegodi con 8 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte in 23 scontri nel massimo campionato di serie A. In totale, l’Atalanta ha avuto la meglio sul Verona in 19 dei 45 precedenti giocati in massima serie, i pareggi sono 14 mentre le vittorie per la squadra gialloblù risultano essere 12. In zona gol l’Atalanta ha colpito 60 volte in 45 partite mentre il Verona 43, con una differenza reti, dunque, di 17 gol. L’ultimo scontro è datato 28 agosto 2022 con l’Atalanta che ebbe la meglio al Bentegodi grazie alla rete dell’olandese Koopmeiners (7 centri in campionato per lui). Gara di andata contornata anche da molte ammonizioni, ben sei sul campo ed una per il tecnico dell’Atalanta Gasperini. (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA VERONA: PUNTI PESANTI!

Atalanta Verona, in diretta sabato 20 maggio 2023 alle ore 18.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Ambizioni ancora incrociate tra Europa e Serie A con l’Atalanta chiamata a reagire dopo la sconfitta di Salerno. Le ambizioni di Champions League si sono affievolite ma i nerazzurri devono ora puntare almeno all’Europa League, sfruttando magari anche una possibile futura penalizzazione della Juventus.

Il Verona ha visto complicarsi il suo cammino dopo la sconfitta interna con il Torino, un passo indietro dopo l’importante successo nello scontro diretto con il Lecce. Troppi alti e bassi per gli scaligeri che devono ora cercare uno strappo per evitare il terzultimo posto e approfittare del contemporaneo scontro tra Lecce e Spezia. All’andata Atalanta vincente di misura al “Bentegodi”, il Verona però si è imposto col punteggio di 1-2 nell’ultimo precedente a Bergamo, datato 18 aprile 2022.

ATALANTA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Verona non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Verona, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. Risponderà il Verona allenato da Marco Zaffaroni con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Ngonge, Braaf; Djuric.

ATALANTA VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











