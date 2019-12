Diretta Atalanta Verona/ Streaming video tv: esame Hellas per Gasperini (Serie A)

Atalanta Verona, diretta dall’arbitro Valeri oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Atalanta Verona vede la Dea alla rincorsa della zona Champions dopo essere tornata alla vittoria la settimana scorsa nella sfida in casa del Brescia: un derby che gli orobici non vincevano dal 2001, anche se con questo successo i nerazzurri sono rimasti comunque alle spalle delle rivali per l’ambitissimo traguardo. I bergamaschi affronteranno l’impegno con la testa anche alla notte di Kharkiv che potrebbe essere storia, da vincere innanzitutto per garantirsi la qualificazione in Europa League e poi sperando in un eventuale risultato positivo del Manchester City a Zagabria. Un quadro chiaro della situazione che si scontra però con le ambizioni di un Verona scottato dal ko contro la Roma. Contro i giallorossi la formazione scaligera ha mostrato sprazzi del bel gioco che gli hanno permesso finora di assestarsi a metà classifica e l’1-3 finale è stato sicuramente eccessivo per quanto visto in campo. Ma è arrivata una sconfitta che complica il cammino dei veneti, visto che la trasferta di Bergamo è un impegno mai troppo clemente in calendario.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Verona non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette sette partite di Serie A per giornata in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Atalanta Verona, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini schiererà il 3-4-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Gollini, Djimsiti, Masiello, Palomino, Castagne, De Roon, Gosens, Pasalic, Ilicic, Muriel, Gomez. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Sportiello, Rossi, Arana, Barrow, Freuler, Hateboer, Ibanez, Malinovsky. Risponderà il Verona guidato in panchina da Ivan Juric, che opterà su un 3-4-2-1 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Silvestri, Rrahmani, Gunter, Bocchetti, Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic, Verre, Zaccagni, Di Carmine. Siederanno in panchina: Berardi, Radujnovic, Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Henderson, Pazzini, Salcedo, Stepinski, Veloso, Vitale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Atalanta Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.35, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 5.25, mentre il successo in trasferta viene quotato 8.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.55, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.35.



