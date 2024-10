DIRETTA ATALANTA VERONA, RISCATTARE IL PARI COL CELTIC

Al Gewiss Stadium è in programma la diretta Atalanta Verona, sfida che si terrà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 20:45 e valida per la nona giornata della Serie A 2024/2025. I bergamaschi tornano subito in campo in casa dopo l’impegno di Champions League tenutosi in settimana, quando ha affrontato il Celtic, e gli uomini di mister Gasperini cercheranno immediatamente di ritrovare il successo avendo ancora l’amaro in bocca per il pareggio maturato contro gli scozzesi nonostante le tante occasioni fallite. Anche quest’anno l’Atalanta vuole confermarsi nelle prime posizioni della classifica e punta a migliorare il sesto posto attualmente occupato con 13 punti, gli stessi di Fiorentina, Lazio ed Udinese.

Video Atalanta Celtic (0-0)/ Highlights: solo traversa per Pasalic! (Champions League 23 ottobre 2024)

Se la Dea potrebbe inoltre approfittare dell’eventuale risultato che maturerà nella sfida di San Siro tra Inter e Juventus, dal canto suo il Verona cercherà di proseguire il cammino intrapreso fino a questo punto provando a riscattare la sconfitta interna patita contro il Monza nello scorso turno. I gialloblu faranno del loro meglio per dare del filo da torcere ai lombardi così da tenersi anche a distanza dalla zona retrocessione. Infine, ricordiamo che la direzione dell’incontro è stata affidata al signor Ermanno Feliciani, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Termoli.

DIRETTA/ Atalanta Celtic (risultato finale 0-0): Zappacosta non trova la porta! (Champions, 23 ottobre 2024)

DIRETTA ATALANTA VERONA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione della diretta Atalanta Verona sarà garantita per tutti gli abbonati a Sky, a Now e a DAZN. L’emittente satellitare offrirà la visione dell’evento per tutti gli appassionati che si vorranno sintonizzare sui canali Sky Calcio 1Sky Sport 1Sky Sport 251 del proprio televisore, oltre a poter seguire la partita via streaming attraverso il servizio Sky Go. Sempre in streaming sarà possibile vedere la gara sull’applicazione o tramite il browser sul pc con DAZN.

ATALANTA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di analizzare insieme quali saranno le probabili formazioni per la diretta Atalanta Verona e quindi le scelte effettuate dai due allenatori per i rispettivi undici titolari da schierare in campo. L’impegno in settimana non dovrebbe aver lasciato strascichi a livello fisico per i bergamaschi che dovrebbero ripresentarsi sul terreno di gioco con il 3-4-2-1 con Retegui unica punta davanti a Lookman e De Ketelaere, che rimpiazzerà Djimsiti dall’inizio poichè in difesa ci saranno De Roon, Hien e Kolasinac. A centrocampo confermati anche Pasalic ed Ederson che agiranno in mezzo a Bellanova e Zappacosta.

Diretta/ Atalanta Celtic Primavera (risultato finale 2-1): Bosi la ribalta con i cambi! (23 ottobre 2024)

Guardiamo ora a quella che dovrebbe essere la formazione del Verona e dunque mister Gotti, effettuando un paio di cambi rispetto alla sconfitta col Monza, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con le chiavi dell’attacco affidate ancora una volta a Tengstedt, supportato dai trequartisti Suslov, Kastanos e Lazovic. In mediana ci saranno Serdar e Belahyane mentre la retroguardia davanti all’estremo difensore Montipò sarà costituita da Tchatchoua, Magnani, Bradaric ed uno fra Coppola e Daniliuc.

ATALANTA VERONA, LE QUOTE

Proviamo infine ad esaminare le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione a quello che sarà l’esito finale della diretta Atalanta Verona. Secondo Lottomatica, così come anche per Goldbet e Betflag, i nerazzurri sono nettamente favoriti per ottenere i tre punti pagando infatti l’1 ad appena 1.37. La gara del Gewiss Stadium valida per la nona giornata di campionato dovrebbe dunque avere un solo esito possibile e le chances di successo del Verona sono quindi molto scarse, con il 2 pagato a 7.50. Difficile pure che si possa concretizzare il pareggio, quotato invece a 5.10.