DIRETTA ATALANTA VILLARREAL (RISULTATO FINALE 2-3): RIMONTA SFIORATA

All’Atalanta non riesce l’impresa di centrare per il terzo anno consecutivo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Passa il Villarreal, nonostante il tentativo di rimonta dei bergamaschi che al 25′ del secondo tempo hanno accorciato le distanze con Duvan Zapata, gran botta su suggerimento di Mahele, mentre al 35′ è stato Duvan Zapata a firmare il 2-3 su un suggerimento in profondità. Gli ultimi assalti sono stati però vani, anzi al 96′ è stato Dia a mancare il poker, ma la vittoria al Gewiss Stadium è più che sufficiente agli spagnoli. (agg. di Fabio Belli)

Atalanta si qualifica se.../ Champions League: ko contro il Villarreal, ottavi addio

ATALANTA VILLARREAL, COME VEDERLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Atalanta Villarreal sarà in realtà una diretta streaming video disponibile su Amazon Prime Video, dunque visibile in televisione solo tramite connessione Internet, altrimenti su ogni dispositivo adatto allo scopo e naturalmente tramite abbonamento.

DIRETTA/ Atalanta Villarreal (risultato 0-0): è ufficiale, si gioca domani alle 19

TRIS DI DANJUMA!

Sembra ormai compromessa la qualificazione dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League: al 7′ della ripresa è arrivato anche il tris del Villarreal con la doppietta personale per Danjuma, bravo a inserirsi dopo uno strepitoso numero di Gerard Moreno. L’Atalanta nonostante il macigno del triplo svantaggio prova a farsi vedere in avanti, colpisce una traversa Malinovskyi al 13′, quindi al 19′ è Duvan Zapata a scheggiare il palo, ma come detto ormai il treno sembra passato per un’Atalanta che pare destinata ai play off per entrare agli ottavi di Europa League. (agg. di Fabio Belli)

Probabili formazioni Atalanta Villarreal/ Quote: Duvan Zapata sarà il protagonista?

ANCHE CAPOUE A SEGNO!

Atalanta torna nello spogliatoio all’intervallo della partita contro il Villarreal con il risultato di due reti di svantaggio. La squadra di Gasperini, andata sotto dopo tre minuti, sembrava in grado di riacciuffare la partita, avendo sfiorato più volte il pareggio, poi nel finale è arrivato il raddoppio degli spagnoli. Al 42′ infatti hanno costruito una grande azione corale che poi Capoue ha finalizzato con un tiro imparabile sotto alla traversa da posizione defilata, ma ravvicinata.

Un gran peccato per i nerazzurri, considerando anche il fatto che al 37′ Demiral aveva sfiorato il pareggio con un colpo di testa da angolo indirizzato con precisione all’angolo, ma Rulli distendendosi è riuscito ad arrivarci e a salvarsi in corner. Angolo che era arrivato su un bel tiro di Zapata. Si era messo in mostra anche Ilicic, che ha reclamato un rigore al 34′ per un intervento durante un dribbling tra tre avversari, ma per Taylor era tutto regolare, infatti ha fatto proseguire il gioco. (agg. di Silvana Palazzo)

DANJUMA LA SBLOCCA!

Doccia gelata per l’Atalanta, che dopo tre minuti della partita contro il Villarreal si è ritrovata subito in svantaggio. Un erroraccio di Demiral, vittima di una incomprensione con De Roon, ha spianato la strada a Danjuma. La palla è rimasta a metà strada, Parejo si è fiondato e ha lanciato il compagno di squadra a campo aperto verso la porta, battendo Musso con un preciso diagonale tra le gambe del portiere nerazzurro. Letteralmente infuriato in panchina mister Gasperini per l’errore a metà campo, ma la sua squadra ha subito reagito alla rete. Al 5′ Hateboer da destra ha provato a mettere un pallone pericoloso in mezzo, ma poi l’azione è sfumata, mentre all’11 Pessina con una grande giocata ha smarcato di tacco Maehle il cui tiro immediato ha colpito il palo esterno. Subito è stato segnalato il fuorigioco. Al 15′ ci ha provato Freuler con un tiro da fuori a giro, ma Rulli con una mano è riuscito a salvarsi alzando la palla con una mano sopra la traversa. AL 22′ però Danjuma ha avuto l’occasione per firmare la doppietta: prima si è liberato con un colpo di tacco, poi ha tirato, ma Musso è riuscito a bloccare il pallone. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA ATALANTA VILLARREAL (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, finalmente Atalanta Villarreal si gioca: dopo il rinvio obbligato per il campo innevato, al Gewiss Stadium le due squadre scendono in campo per completare il quadro della fase a gironi di Champions League. Una delle due sarà la sedicesima qualificata agli ottavi: sappiamo anche che nel gruppo F Atalanta e Villarreal si giocano il secondo posto alle spalle del Manchester United, che era già sicuro del primato nel momento in cui ha battuto il Submarino Amarillo al La Ceramica. Intanto, l’Atalanta sa che nella peggiore delle ipotesi continuerà la sua corsa in Europa, al massimo retrocedendo in Europa League: riscontro ufficiale questo dopo il pareggio dello Young Boys a Old Trafford.

Il Villarreal, qualora dovesse qualificarsi agli ottavi, sarebbe un potenziale avversario della Juventus che ha vinto il girone; non così la Dea, visto che nel primo turno a eliminazione diretta i derby sono ancora vietati. Dunque mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà a Bergamo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Atalanta Villarreal sta per cominciare! ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Estupinan; Moi Gomez, Capoue, Parejo, A. Moreno; Gerard Moreno, Danjuma. Allenatore: Unai Emery (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA VILLARREAL: L’ARBITRO

Atalanta Villarreal sarà diretta stasera dall’arbitro inglese Anthony Taylor, perché naturalmente è stata confermata la squadra arbitrale che già avremmo dovuto vedere in azione ieri sera. I guardalinee saranno di conseguenza i suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Davanti al Var avremo il signor Chris Kavanagh Var, con Constantine Hatzidakis come assistente Avar. L’arbitro Anthony Taylor è nato a Manchester il 20 ottobre del 1978 e ha debuttato in Premier League nella gara Fulham Portsmouth del 2010. Nell’agosto del 2013 invece ha diretto il suo primo match nelle principali Coppe Europee, una sfida per l’Europa League tra Slask Wroclaw e Club Bruges.

Nel 2015 Taylor ha diretto la finale dell’Europeo Under 21 tra Russia e Spagna, mentre appena un paio di mesi fa fu l’arbitro della finale di Nations League tra Spagna e Francia, vinta dai Bleus. In questa stagione Anthony Taylor ha già diretto due gare di Champions League, Dinamo Kiev Benfica 0-0 e Lille Salisburgo 1-0. In carriera il fischietto britannico ha diretto in totale ben 616 partite con 2099 cartellini gialli, 64 rossi diretti e 49 espulsioni per doppia ammonizione come bilancio disciplinare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA VILLARREAL: OGGI SI RECUPERA LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta Villarreal, diretta dall’arbitro inglese Taylor, si giocherà stasera, giovedì 9 dicembre 2021, con fischio d’inizio alle ore 19.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, dove ieri una fitta nevicata ha imposto il rinvio di un giorno della partita valida per la sesta e ultima a giornata del girone F di Champions League. Per presentare la diretta di Atalanta Villarreal non servono molte parole: è un autentico spareggio per decidere chi andrà agli ottavi di finale di Champions League e chi si dovrà invece accontentare di passare in Europa League.

La situazione per l’Atalanta è molto chiara: deve vincere, dal momento che il Villarreal è davanti in classifica e di conseguenza agli spagnoli basterà anche un pareggio per avere la meglio. L’Atalanta però è in grande forma, come ha dimostrato con la splendida vittoria di Napoli sabato scorso, dunque per la Dea è certamente fattibile il sogno di raggiungere gli ottavi per il terzo anno consecutivo. Non serve aggiungere altro: l’attesa è tutta per Atalanta Villarreal…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VILLARREAL

Scopriamo adesso insieme quali dovrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Villarreal. La Dea di Gian Piero Gasperini schiererà Musso in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Toloi, Demiral e Palomino; a centrocampo ecco Hateboer esterno destro, nel cuore della mediana Freuler e De Roon e Maehle sulla corsia mancina; infine in attacco la soluzione più probabile è quella con Pessina a sostegno di Ilicic e della prima punta Zapata.

La risposta del Villarreal dovrebbe invece prevedere Rulli in porta; difesa a quattro con Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupinan da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo, in questo caso con Moi Gomez, Capoue, Parejo e Alberto Moreno; infine Gerard Moreno e Danjuma dovrebbero formare la coppia d’attacco iberica.

ATALANTA VILLARREAL PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Atalanta Villarreal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,73, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere il Villarreal.



© RIPRODUZIONE RISERVATA