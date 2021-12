Diretta/ Atalanta Primavera Villarreal (risultato finale 2-2): pari di Pacheco!

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA VILLARREAL (RISULTATO FINALE 2-2)

Diretta Atalanta primavera Villarreal: è triplice fischio finale per la sfida per l’ultimo turno di Youth league ed è dunque pareggio col risultato di 2-2 in terra bergamasca. Nell’ultimo impegno della fase a gruppi la Dea, già sicura eliminata, trova appena un punticino e frena dunque gli spagnoli, che comunque accederanno alla prossima fase del torneo da secondi in lista. Raccontando delle ultime emozioni della partita, pure va detto che al via, rientrati in campo sono stati ancora subito alti ritmi: nemmeno un giro di orologio ed ecco che i nerazzurri pure volano il vantaggio segnando il gol del 2-0 grazie alla superba azione di Fisic.

Sorpresi a gambe fredde, gli spagnoli pure subito reagiscono, ma è solo al 75’ che riescono ad accorciare le distanza grazie alla bella rete di Torrents. Pure il Villarreal è scatenato e pochi minuti dopo all’85’ trova anche il gol del pareggio con Pachecho. Nel finale ancora sono sono scintille ma nulla più accade sul tabellone del risultato: al triplice fischio finale è 2-2 tra Atalanta primavera e Villarreal. (agg Michela Colombo)

INTERVALLO

Diretta Atalanta primavera Villarreal: si è appena chiuso il primo tempo della sfida per l’ultima giornata dei gironi di Youth league e al duplice fischio dell’arbitro ecco che campeggia lo 1-0 in favore della Dea sul tabellone del risultato. Per la squadra di Brambilla dunque un ottimo inizio: ma vediamo che cosa è successo in campo nella prima fazione di gioco. Appena scesi in campo dopo il via subito sono stati alti ritmi in campo: la squadra nerazzurra è la prima a prendere le redini del gioco ed andare all’attacco e tempo pochi minuti sono anche le prime occasioni da gol.

Pure dobbiamo attendere fino al al 15’ perchè la partita si sblocchi, con la bella rete firmata da Renault per l’Atalanta primavera. Sotto di un gol, la squadra spagnola prova a reagire e con Geralnik subito rischia il pareggio. Il Villarreal va dunque in pressione, ma la difesa della Dea per il momento rimane compatta e lo specchio di Bertini libero. Passano i minuti e pure nel finale del primo tempo anche i bergamaschi tornano a farsi vedere: i ritmi sono importanti ma di fatto non arriva nessun gol. Al duplice fischio dell’arbitro è 1-0 tra Atalanta primavera e Villarreal. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI GIOCA

Nella storia della diretta di Atalanta Villarreal in Youth League potrebbe mettere il suo nome Jorge Pascual. Questi è un vero e proprio spauracchio per la squadra nerazzurra, centravanti dotato di grande personalità e abile in zona gol. Il classe 2003 viene considerato uno dei talenti emergenti che nei prossimi anni potrà lottare per prendersi la maglia da titolare delle furie rosse. In stagione ha collezionato 221 minuti in Youth League segnando 2 reti e concludendo anche un assist prezioso per i suoi. Giocatore che ama la profondità gioca solitamente al fianco di un calciatore rapido con Torrents.

Pascual è un ragazzo serio e che si mette a disposizione della squadra, il prototipo dell’attaccante moderno cioè uno che sa darsi da fare e non perde lucidità in area di rigore ma soprattutto uno che non da mai punti di riferimento agli avversari. I centrali Hecko e Berto della Dea dovranno fare attenzione soprattutto a lui anche se non è l’unico calciatore di livello che veste la maglia delle giovanili del sottomarino giallo.

IL TALENTO EMERGENTE

C’è chi seguirà con attenzione la diretta di Atalanta Primavera Villarreal solo per osservare il numero 8 Alassane Sidibe. Saranno numerosi infatti i talent scout presenti al match per seguire da vicino questo giovane centrocampista considerato un potenziale crack futuro. Nato in Costa d’Avorio ad Abidjan il 9 giugno del 2002 è un ragazzo dotato di grande intelligenza che può giocare sia come mediano che un po’ più avanti oppure da centrocampista destro. Nel campionato Primavera ha giocato 11 gare quest’anno segnando 2 reti e fornendo 3 assist.

Ha fatto molto bene anche in Youth League, titolare inamovibile e in grado di siglare 2 reti e collezionare 1 assist in 5 gare. Questo dimostra come il centrocampista sia anche uno che fa male sotto porta. Abile a buttarsi negli spazi sa come cambiare passo e come giocare la palla rapidamente. Il suo metro e settantasette non lo fa un corazziere ma comunque un giocatore che può anche dare intensità al centrocampo. Staremo a vedere come si comporterà oggi.

ATALANTA PRIMAVERA VILLARREAL: PARTITA INUTILE…

Atalanta Villarreal, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. I bergamaschi salutano l’Europa, già eliminati essendo a 4 punti di distanza proprio dal Villarreal secondo: irraggiungibili gli spagnoli, con i nerazzurri che puntano comunque a chiudere in bellezza la loro avventura, come dimostrato anche con l’ultimo successo in casa dello Young Boys.

Il Villarreal invece vincendo in casa dell’Atalanta potrebbe ancora sperare nel primo posto, anche se dovrebbe sperare in un improbabile passo falso del Manchester United capolista del girone contro lo Young Boys. Nel match d’andata il Villarreal si è imposto con un secco 2-0, l’Atalanta paga il terreno perso a inizio competizione anche se per gli orobici i punti sono di fatto arrivati solo nei match contro lo Young Boys.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA VILLARREAL

Le probabili formazioni della diretta Atalanta primavera Villarreal, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dajcar; Ceresoli, Hecko, Berto, Regonesi; Zuccon, Sidibe, Giovane; Omar, Lozza, Olivieri. Risponderà il Villarreal allenato da Pere Marti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Jorgensen; Sanchez, Espigares, Foubert-Jacquemin, Bonachera; Pacheco, Rodri, Gelardo, Geralnik; Torrents, Pascual.

QUOTE E PRONOSTICO

