Diretta Athletic Bilbao Arsenal streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 16 settembre

DIRETTA ATHLETIC BILBAO ARSENAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per raccontare la diretta Athletic Bilbao Arsenal, semrba quasi incredibile ma questa partita non ha alcun precedente e quindi sarà ancora più curioso scoprire cosa succederà. Lo spagnolo Mikel Arteta incrocia per la prima volta i baschi nel suo percorso da allenatore; ci sono invece due precedenti che Ernesto Valverde ha nei confronti dell’Arsenal, che risalgono ormai a 14 anni fa quando l’attuale allenatore dell’Athletic Bilbao sedeva sulla panchina dell’Olympiakos. Una partita l’aveva anche vinta, al Pireo: nel match di ritorno del girone i greci di Valverde erano riusciti a imporsi con il risultato di 3-1.

DIRETTA/ Liverpool Arsenal (risultato finale 1-0), la decide Szoboszlai (31 agosto 2025)

A segno Rafik Djebbour, David Fuster e François Modesto, per i Gunners Yossi Benayoun; all’Emirates invece vittoria per 2-1 dell’Arsenal grazie alle reti di Alex Oxlade-Chamberlain e André Santos prima che Fuster accorciasse le distanze. La curiosità? Arteta era titolare in mezzo al campo per la formazione inglese che oggi allena, e ritrova Valverde come avversario ma stavolta nelle vesti di collega; la parola può dunque passare al campo perché finalmente al San Mamès è tutto pronto, scopriamo insieme quello che succederà in campo perché la diretta Athletic Bilbao Arsenal prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato estero News/ Eze va all’Arsenal, Badé ed Echeverri doppio colpo Leverkusen (22 agosto 2025)

ATHLETIC BILBAO ARSENAL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Athletic Bilbao Arsenal in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport per gli abbonati, comprese le opzioni per la diretta streaming video, offerta come al solito da Sky Go e Now TV.

ATHLETIC BILBAO ARSENAL: UN INIZIO SUBITO AFFASCINANTE

All’ora dell’aperitivo ci sarà una partenza decisamente intrigante per la prima giornata della fase campionato della nuova Champions League: appuntamento infatti con la diretta Athletic Bilbao Arsenal alle ore 18.45 di oggi, martedì 16 settembre 2025, un match di sicuro interesse naturalmente dallo stadio San Mames di Bilbao.

DIRETTA/ Manchester United Arsenal (risultato finale 0-1): Calafiori sbanca Old Trafford! (17 agosto 2025)

La scorsa stagione aveva visto entrambe le squadre ottime protagoniste nelle Coppe europee: l’Athletic Bilbao aveva raggiunto le semifinali, sebbene in Europa League, guadagnandosi invece un posto per l’attuale edizione della Champions League grazie al quarto posto nella classifica finale della Liga.

Ancora meglio l’Arsenal, che fu infatti secondo in Premier League e semifinalista in Champions League, con i Gunners che furono estromessi solamente dai futuri campioni del PSG dopo un cammino eccellente che era cominciato con il terzo posto al termine delle otto giornate della fase campionato.

Gli inglesi evidentemente punteranno a ripetere un rendimento di quel genere nei prossimi mesi, intanto l’inizio si annuncia subito stuzzicante con la trasferta nei Paesi Baschi, mai banale sia dal punto di vista tecnico sia per le difficoltà ambientali, che certamente renderanno ancora più significativa la diretta Athletic Bilbao Arsenal…

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO ARSENAL

Ernesto Valverde sembra intenzionato a scegliere il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Athletic Bilbao Arsenal. In porta i baschi schiereranno Unai Simon; difesa a quattro con Jesus Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche possibili titolari; in mediana Benat Prados e Mikel Jauregizar, mentre avranno compiti più offensivi sulla trequarti Inaki Williams, Oihan Sancet e Nico Williams, alle spalle del centravanti Alex Berenguer.

Partita speciale per il basco Mikel Arteta, che dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3 per il suo Arsenal. Quanto ai titolari, ecco per i Gunners in porta Raya, protetto dalla difesa a quattro formata da Timber, Mosquera, Gabriel e Calafiori; a centrocampo una linea a tre nella quale dovrebbero essere in campo dal primo minuto Merion, Zubimendi e Rice; infine, nel tridente d’attacco inglese indichiamo Madueke, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, possiamo anche analizzare il pronostico sulla diretta Athletic Bilbao Arsenal, prendendo come riferimento le quote Snai. I Gunners potrebbero essere favoriti, anche in maniera abbastanza netta secondo il segno 2 a 1,85, mentre poi si sale a 3,50 in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria basca.