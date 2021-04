Diretta/ Athletic Bilbao Barcellona (Finale Coppa del Re) streaming DAZN: spettacolo!

DIRETTA ATHLETIC BILBAO BARCELLONA: FINALE DI COPPA DEL RE

Athletic Bilbao Barcellona, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 21.30 presso l’Estadio de La Cartuja di Siviglia sarà una sfida valevole per la finalissima della Coppa del Re 2020/21 in Spagna. Si gioca l’atto conclusivo di questa edizione della competizione a pochi giorni dalla precedente: un caso rarissimo che ha portato Bilbao e Barcellona a scendere in campo dopo il derby basco che l’Athletic ha perso contro la Real Sociedad. Le due formazioni avevano infatti rimandato il più possibile la possibilità di disputare la finale sperando di poter portare almeno una percentuale dei tifosi sugli spalti. Non è stato possibile e la Federazione spagnola ha dovuto assecondare la richiesta dell’UEFA di disputare la finale 2020 prima di quella 2021.

Dunque il Bilbao ha l’occasione quasi irripetibile di giocare una seconda finale di Coppa del Re nella stessa stagione, chiedendo strada a un Barca che vede però nel trofeo un’opportunità fondamentale per nobilitare una stagione opaca. Eliminati dalla Champions e con la corsa alla Liga che si è complicata dopo la sconfitta nel Clasico, il Barca cercherà di portare a casa quello che potrebbe essere l’ultimo trofeo dell’era Messi, anche se i blaugrana stanno cercando a tutti i costi di rinnovare in extremis il contratto del fuoriclasse argentino.

DIRETTA ATHLETIC BILBAO BARCELLONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Athletic Bilbao Barcellona non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché la finale diCoppa del Re è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO BARCELLONA

Le probabili formazioni della sfida tra Athletic Bilbao e Barcellona all’Estadio de la Cartuja. I padroni di casa allenati da Marcelino scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Simon; Capa, Nunez, Balenziaga, Lekue; Ibai, Vesga, Lopez, Morcillo; Sancet, Villalibre. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ronald Koeman con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Messi, Pedri; Dembelé.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Athletic Bilbao Barcellona, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa finale di Copa del Rey. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 5.25 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4.25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.55 volte l’importo investito con questo bookmaker.



