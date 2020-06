Diretta Athletic Bilbao Betis/ Streaming video DAZN: sfida tra due deluse (Liga)

Athletic Bilbao Betis va in scena alle ore 17:00 di sabato 20 giugno: siamo al San Mamès, dove la partita è valida per la 30^ giornata della Liga 2019-2020. Si affrontano due squadre di tradizione e che, almeno sulla carta, avrebbero potuto lottare per una posizione europea; la realtà ha detto altro per entrambe, tecnicamente i baschi hanno ancora la possibilità di centrare l’obiettivo per due ragioni, la prima è che la distanza in classifica lo consente e la seconda, soprattutto, è che dovranno giocare una storica finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Diverso il discorso che riguarda il Betis: gli andalusi sono reduci dal pareggio interno contro il Granada (stesso risultato che l’Athletic ha centrato sul campo dell’Eibar, 2-2) e dunque hanno perso forse l’ultima occasione per il salto di qualità. Anzi: tecnicamente i biancoverdi rischiano di venire risucchiati nella lotta per non retrocedere, anche se difendono un margine che dovrebbe essere di tutta sicurezza. Vediamo dunque in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del San Mamès, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Athletic Bilbao Betis.

La diretta tv di Athletic Bilbao Betis non dovrebbe essere trasmessa sulla nostra televisione: l’unico appuntamento con la Liga è quello della piattaforma DAZN, che ha l’esclusiva sui diritti delle partite e dunque manderà in onda questa sfida della 30^ giornata sulla propria applicazione, che voi potrete scaricare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. In alternativa potrete utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e installarvi direttamente il servizio.

Per Athletic Bilbao Betis, Gaizka Garitano dovrebbe cambiare: i baschi tornano in campo a soli tre giorni dall’ultimo impegno, dunque nel 4-2-3-1 potremmo vedere scelte diverse. Yeray Alvarez e Inigo Martinez confermati a protezione del portiere Simon, mentre a destra potrebbe giocare Lekue. Ci sarà anche Berchiche sull’altra corsia, in mezzo al campo invece precettato San José che sostituirà uno tra Vesga e Dani Garcia. Nel reparto avanzato si candida Ibai Gomez, eventuale esterno destro; dall’altra parte potrebbe giocare Inaki Williams, Muniain sarà il trequartista a supporto del centravanti, uno tra Raul Garcia e Villalibre. Il Betis ha avuto due giorni in più di riposo, ma ci sarà turnover anche per Rubi: si rivede Bartra al centro della difesa con Feddal, in porta Robles con Barragan e Alex Moreno (o Pedraza) come terzini. In mezzo al campo potrebbe tornare Alena, che si piazzerebbe davanti alla difesa con il supporto delle mezzali Canales e Guardado; ci prova anche Guido Rodriguez, così come nel reparto avanzato Cristian Tello e Borja Iglesias potrebbero avere due delle maglie a scapito di Moron e Joaquin, con la conferma di Fekir.

L’agenzia Snai ha fissato le quote per un pronostico su Athletic Bilbao Betis, individuando nella formazione basca quella favorita per la vittoria: il segno 1 che identifica questa eventualità vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto puntato, mentre per il valore del pareggio (segno X) siamo ad una cifra pari a 3,30 volte la vostra giocata. Molto vicina anche l’ipotesi del successo esterno, regolata dal segno 2: in questo caso la vincita ammonterebbe a 3,65 quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



