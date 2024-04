DIRETTA ATHLETIC BILBAO MAIORCA/ Video streaming tv: storia a senso unico (finale Coppa del Re 6 aprile 2024)

DIRETTA ATHLETIC BILBAO MAIORCA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Athletic Bilbao Maiorca sono tanti, il primo dato di cui potremmo parlare riguarda il fatto che la squadra delle Baleari ha battuto i baschi solo una volta dal 2011 a oggi ma, ovviamente, questa sera ci concentriamo in particolar modo sugli episodi di Coppa del Re. Sono appena sei, il più recente dei quali è un doppio quarto di finale andato in scena nel gennaio 2012: l’Athletic Bilbao lo aveva superato in grande stile con un 2-0 casalingo e un 1-0 esterno, quella era la squadra di Marcelo Bielsa che avrebbe anche raggiunto la finale di Europa League, perdendola contro l’Atletico Madrid.

Rubiales, si allarga lo scandalo della Federcalcio spagnola/ L’ex presidente: “Sono innocente"

In generale invece abbiamo tre vittorie dell’Athletic Bilbao, un successo del Maiorca e un pareggio; l’affermazione del Maiorca è nel ritorno del quarto turno del 2006-2007, 1-1 al San Mamès e identico risultato al 90’ al Son Moix, si era così andati ai tempi supplementari dove era stato Victos Casadesus a sigillare vittoria e qualificazione per il Maiorca. Le altre sfide, sempre in turno doppio, fanno riferimento ai quarti del 1997-1998; qualificazione sempre per la squadra delle Baleari, che aveva vinto 1-0 in casa dopo aver perso 2-1 nei Paesi Baschi. Per la prima volta dunque le due formazioni si sfidano in Coppa del Re in gara secca, per il titolo: vedremo come andranno le cose a Siviglia… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Atletico Madrid Barcellona (0-3) gol e highlights: show di Lewandowski! (Liga, 17 marzo 2024)

ATHLETIC BILBAO MAIORCA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sono certezze circa la diretta tv di Athletic Bilbao Maiorca: non abbiamo notizie di qualche emittente che abbia acquisito i diritti per trasmettere la finale di Coppa del Re, dunque al momento dobbiamo parlare di una partita che non si potrà seguire nel nostro Paese, nemmeno attraverso un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match consigliamo comunque di rivolgersi ai social network, in particolar modo alle pagine ufficiali che Athletic Bilbao e Maiorca hanno aperto su Facebook e X (ex Twitter) e che ovviamente sono liberamente consultabili.

Diretta/ Atletico Madrid Barcellona (risultato finale 0-3): tris con Ferran Torres! (17 marzo 2024)

PER LA COPPA DEL RE!

Athletic Bilbao Maiorca è in diretta dall’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, alle ore 22:00 di sabato 6 aprile: si gioca la finale di Coppa del Re 2023-2024, una gara secca per assegnare questa competizione spagnola e certamente una sorpresa, perché se è vero che l’Athletic Bilbao sta disputando una grande stagione e in questo momento sarebbe in Champions League, il Maiorca deve ancora lottare per non retrocedere e comunque, in generale, nella finale di Coppa del Re non vedremo una delle tre corazzate Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, e questa è già una notizia interessante.

Proprio l’Athletic ha fatto fuori i blaugrana ai quarti, ai rigori; poi ha fatto il grande colpo con i Colchoneros vincendo 1-0 e 3-0, il Maiorca invece è stato anche favorito dal tabellone ma ai quarti ha eliminato il Girone, sorpresa della stagione. La vincitrice del torneo succederà al Real Madrid nell’albo d’oro, adesso però possiamo iniziare a fare qualche incursione maggiormente specifica all’interno della partita e dunque studiamo le potenziali mosse da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Athletic Bilbao Maiorca.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO MAIORCA

Il modulo di Ernesto Valverde per Athletic Bilbao Maiorca dovrebbe essere il 4-2-3-1: in porta dovrebbe tornare Unai Simon, con lui in difesa dovremmo vedere Vivian e Aitor Paredes al centro con De Marcos adattato da anni a terzino destro e Lekue e Berchiche in ballottaggio per la corsia sinistra. In mezzo al campo Ander Herrera si gioca ovviamente una maglia da titolare, in ballottaggio con Ruiz de Galarreta e Dani Garcia; poi ecco una trequarti di grande qualità nella quale Nico Williams, Sancet e Muniain dovrebbero essere i tre titolari (occhio però all’ex Torino Berenguer) accompagnando Guruzeta che sta avendo una grande stagione.

Il Maiorca di Javier Aguirre gioca con un 3-5-2 che però è parecchio difensivo: Pacho Vidal e l’esperto Jaume Costa i laterali che dovranno alzare il baricentro della squadra, Copete, Nastasic e Giovanni Gonzalez i centrali a protezione del portiere che dovrebbe essere Greif, mentre a centrocampo il volante davanti al reparto arretrato sarebbe Mascarell, che farebbe da schermo anche per le avanzate di Samu Costa e Morlañes che, in vantaggio su Antonio Sanchez e Dani Rodriguez, dovrebbero partire titolari sulle mezzali. Davanti ecco l’ex Lazio Muriqi come prima punta, con lui uno tra Larin, Prats e l’ex Torino Radonjic.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo ulteriori informazioni alla diretta di Athletic Bilbao Maiorca, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la finale di Coppa del Re. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra basca vi farebbe guadagnare 1,65 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,45 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione delle Baleari, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,00 volte la somma messa sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA