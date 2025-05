Diretta Athletic Bilbao Manchester United, sfida tra due grandi favorite

Le semifinali d’andata dell’Europa League vedranno la diretta Athletic Bilbao Manchester United che si giocherà allo Stadio San Mamés, i baschi alla loro ritorno in Europa dopo diversi anni stanno disputando una grandissima competizione che li ha visti finire al secondo posto ma a pari punto con la Lazio prima, hanno poi battuto squadre importanti come Roma e Rangers.

Per i red devils invece è una delle stagioni peggiori degli ultimi anni visto che in Premier League sono bloccati al 14° posto, in Europa però sono riusciti a far valere la qualità maggiore della rosa sia nella fase a girone che in quella ad eliminazione.

Diretta Athletic Bilbao Manchester United streaming video, dove vedere la partita

La diretta Athletic Bilbao Manchester United sarà trasmessa, come tutte le partite della competizione, da Sky Sport alle 21.00, sul canale 253 oltre che in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Athletic Bilbao Manchester United, probabili formazioni

Non ci sono dubbi sull’importanza e la difficoltà della diretta Athletic Bilbao Manchester United che quindi impone a tecnici di schierare i migliori undici a disposizione, per questo Ernesto Valverde si affiderà al 4-2-3-1 con Unai Simon in porta, Yuri Berchiche e de Marcos i terzini con Dani Vivian e Yeray Alvarez centrali a completare il reparto, Jauregizar e de Galarreta i mediani, Inaki Williams e Nico Williams gli esterni offensivi, Berenguer trequartista alle spalle di Sannadi. Ruben Amorim invece manderà in campo i suoi con un 3-4-2-1 con Onana, Yoro, Maguire e Shaw, Mazraoui, Mainoo, Casemiro e Dorgu, Garnacho e Bruno Fernandes e Hojlund.

Diretta Athletic Bilbao Manchester United, quote e pronostico finale

La diretta Athletic Bilbao Manchester United potrebbe essere più difficile del previsto da pronosticare, infatti nonostante la brutta stagione degli inglesi in campionato nella competizione europea stanno facendo un percorso netto riuscendo anche a completare una rimonta quasi impossibile con l’Olympique Lyonnais, entrambe le squadre poi sono arrivate tra le prime 3 nella fase a girone dimostrando di essere tra le più forti.

Per bet365 però il risultato più probabile da vedere è la vittoria dell’Athletic Bilbao che quindi viene data a 2.00, molto simili sono invece gli altri due risultati possibili con la vittoria del Manchester United pagata 3.60 e il pareggio fissato a 3.50.