Champions League, Diretta Athletic Bilbao Qarabag, streaming video tv: gli spagnoli se la vedranno con la sorpresa di questa avvio europeo (22 ottobre 2025)

DIRETTA ATHLETIC BILBAO QARABAG (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Non stupisce osservare che la diretta Athletic Bilbao Qarabag sia una partita inedita, senza alcun precedente in contesti ufficiali prima di questa sera. Il sito specializzato Transfermarkt ci ricorda anche l’enorme differenza nel valore economico delle due rose, con i giocatori dell’Athletic Bilbao che valgono 369,70 milioni di euro totali e in media 13,69 milioni di euro a testa, valori che nel caso del Qarabag scendono a 24,83 milioni di euro complessivi e 993.000 euro a testa in media.

Eppure i campioni dell’Azerbaigian sono la grande sorpresa con due vittorie su due nelle precedenti giornate e quindi già 6 punti all’attivo in classifica, con la perla della vittoria sul campo del Benfica nella prima giornata, mentre l’Athletic Bilbao finora ha perso due partite su due ed è quindi ancora fermo a zero punti. Insomma, i numeri verso la diretta Athletic Bilbao Qarabag ci potrebbero raccontare due storie diametralmente opposte fra loro ed è meglio quindi scoprire cosa accadrà invece sul campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA ATHLETIC BILBAO QARABAG, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Athletic Bilbao Qarabag potrete farlo su Sky, abbonamento al pacchetto Sport. Preferite invece guardarla in diretta streaming? Allora dovrete scaricare l’applicazione Sky Go.

AZERI CON 6 PUNTI

Due squadre in situazioni completamente opposte. La diretta Athletic Bilbao Qarabag infatti vedrà i padroni di casa senza punti mentre gli ospiti sono a punteggio pieno. Si giocherà mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18:45.

I baschi come detto hanno perso entrambe le prime due gare, a partire dal 2-0 con l’Arsenal fino al 4-1 subito dal Borussia Dortmund. Avversari difficili che hanno reso complicatissima la vita alla squadra attualmente ottava in classifica in Liga.

Il Qarabg invece ha stupito tutti e vanta la bellezza di sei punti su sei disponibili. Incredibile la rimonta col Benfica con i portoghesi che si erano portati sul 2-0 prima di subire un 3-2 in rimonta dagli azeri. Contro il Copenhagen invece è arrivato un ben più tranquillo 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO QARABAG

L’Athletic Bilbao scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Simon in porta, difeso da Areso, Vivian, Laporte e Berchiche. In mediana spazio a Jauregizar e Ruiz de Galarreta con Inaki Williams, Sancet e Nico Williams con Guruzeta punta.

Risponderà il Qarabag con lo stesso assetto tattico con Kochalski tra i pali, protetto da Silva, Medina, Mustafazada e Cafarquliyev. A centrocampo Borges e Bicalho mentre Kashchuk, Andrade e Zoubir sulla trequarti a supportare Duran.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATHLETIC BILBAO QARABAG

A partire con i favori del pronostico è l’Athletic Bilbao a 1.33 rispeto ai 9 del Qarabag e il pareggio a 5. Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.6 e 2.20.