DIRETTA ATHLETIC BILBAO RANGERS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Athletic Bilbao Rangers: la squadra scozzese ha chiuso a -15 dal Celtic, in seconda posizione, la prima fase del campionato e ora andrà a disputare il mini-girone per il titolo con anche Hibernian, Dundee United, Aberdeen e St. Mirren, se non altro se anche non arriverà la vittoria della Scottish Premiership, che dunque manca dal 2021 ed è l’unica nelle ultime quattordici stagioni (ricordiamo anche il fallimento dal quale la società è dovuta passare), i Rangers possono dire di aver vinto due volte su tre l’Old Firm, grazie al 3-2 del Celtic Park maturato il 16 marzo scorso.

Video Rangers Athletic Bilbao (0-0)/ Gol e highlights: Kelly evita il peggio! (Europa League, 10 aprile 2025)

Una data storica: la parte protestante di Glasgow non vinceva in trasferta il grande derby addirittura dall’ottobre 2020, quando i gol erano stati entrambi realizzati da Connor Goldson e sulla panchina dei biancoverdi sedeva Neil Lennon. Questo potrebbe essere di buon auspicio per volare in semifinale di Europa League, ma questa sera l’avversario è davvero tosto e soprattutto ha mostrato ciò di cui è capace nel caldissimo Nuevo San Mamès: adesso possiamo veramente lasciare che a parlare siano le due squadre in campo perché è arrivato il momento che stavamo aspettando, quello in cui possiamo goderci la diretta Athletic Bilbao Rangers! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Rangers Athletic Bilbao (risultato finale 0-0): rigore fallito da Berenguer! (10 aprile 2025)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ATHLETIC BILBAO RANGERS

Per la diretta Athletic Bilbao Rangers vi dovrete riferire a Sky Sport 256, canale facente parte del pacchetto Calcio sul satellite, o alla diretta streaming video tramite Now Tv, sempre in abbonamento.

DIRETTA ATHLETIC BILBAO RANGERS: TUTTO APERTO!

C’è grande attesa per la diretta Athletic Bilbao Rangers, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile: al Nuevo San Mamès appuntamento con il ritorno dei quarti in Europa League 2024-2025, e si riparte da una situazione di assoluto equilibrio perché ad Ibrox è finita 0-0. Un pareggio che ha scontentato soprattutto i baschi: l’Athletic Bilbao si è trovato in undici contro dieci dal 13’ minuto ma non ha saputo approfittare della situazione, poi nel secondo tempo ha sbagliato un rigore con il quale avrebbe potuto indirizzare partita e qualificazione, invece ha tenuto in vita i Rangers che, ricordiamo, tre anni fa avevano giocato la finale di Europa League.

DIRETTA/ Manchester United Rangers (risultato finale 2-1): la risolve Bruno Fernandes! (23 gennaio 2025)

Ad ogni buon conto, almeno sulla carta, l’Athletic Bilbao rimane favorito per andare in semifinale: anche negli ottavi contro la Roma si è vista una squadra capace di grandi fiammate e con tanto talento in campo, a cominciare da Nico Williams che aveva già incantato agli Europei; attenzione però ai Rangers, squadra tosta e tignosa che un mese fa ha vinto l’Old Firm in casa del Celtic e qui in Europa League ha eliminato il Fenerbahçe ai rigori. Sarà una bellissima sfida questa diretta Athletic Bilbao Rangers, ora vediamo le potenziali scelte che i due allenatori potrebbero fare per il match.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO RANGERS

L’ipotesi che Ernesto Valverde affronti la diretta Athletic Bilbao Rangers con i migliori è concreta: dunque possiamo aspettarci gli esterni con Nico Williams e Iñaki Williams, partiti infatti dalla panchina contro il Rayo Vallecano, e la prima punta che sarebbe Sannadi (idem come sopra), mentre il giocatore incaricato di agire centralmente tra le linee sarebbe Sancet, finalmente tornato a disposizione dei baschi. A centrocampo dunque conferma per Jauregizar, al suo fianco il prescelto di Valverde dovrebbe essere De Galarreta; poi ecco la difesa con Vivian e Yeray Alvarez davanti ad Agirrezabala, Gorosabel e Boiro saranno i terzini.

Barry Ferguson sarà senza lo squalificato Propper: in difesa giocherà quindi Nsiala, modulo 3-4-3 con Sterling e Balogun a protezione di Kelly e Tavernier, veterano della squadra, schierato a destra con Ridvan Yilmaz sull’altro versante, a fare compagnia ai due elementi centrali che, salvo sorprese, dovrebbero essere Bailey Rice e Raskin, con Barron come prima alternativa. Bajrami, che ben conosciamo per i trascorsi in Serie A, potrebbe fare l’esterno nel tridente; qui però i favoriti sono Cerny e Ianis Hagi, insieme a Dessers e dunque con tanti volti noti dalle nostre parti.

QUOTE E PRONOSTICO ATHLETIC BILBAO RANGERS

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Athletic Bilbao Rangers indicano chiaramente nei baschi la squadra favorita, con un valore di 1,37 volte la giocata per la loro vittoria (segno 1) laddove il segno 2 che identifica il successo degli scozzesi vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a ben 7,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Infine possiamo considerare anche il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker che stiamo analizzando vi premierebbe con una vincita che ammonta a 4,90 volte la posta in palio su questa partita.