Diretta/ Athletic Bilbao Real Sociedad (Copa del Rey) streaming DAZN: derby basco!

DIRETTA ATHLETIC BILBAO REAL SOCIEDAD: CLIMA SURRISCALDATO PER IL DERBY!

Athletic Bilbao Real Sociedad, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 21.30 presso l’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, sarà una sfida valevole per la finalissima della Copa del Rey spagnola 2019/20. Si giocherà infatti solo in questo aprile 2021 l’atto finale della competizione iberica della scorsa stagione: le due squadre hanno posticipato il più possibile l’appuntamento sperando di poter vivere questa storica finale di Coppa tutta basca con il pubblico sugli spalti, ma questo non è stato praticabile a causa della pandemia che ancora infuria. E’ arrivata l’ora di giocare e ora le due formazioni cercheranno di sfruttare la chance per portare a casa un trofeo. Nella Liga spagnola la Real Sociedad è avanti 10 punti rispetto al Bilbao, in piena zona Europa League, ma la formazione di San Sebastian è reduce da 2 sconfitte consecutive in campionato. Da ricordare anche che la Real Sociedad ha vinto gli ultimi 2 derby baschi, l’ultimo successo in questo incontro dell’Athletic Bilbao risale invece al 30 agosto 2019.

DIRETTA ATHLETIC BILBAO REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Athletic Bilbao Real Sociedad non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Copa del Rey è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni della sfida tra Athletic Bilbao e Real Sociedad presso l’Estadio Olimpico de la Cartuja. I padroni di casa allenati da Marcelino scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Mikel Vesga, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Imanol Alguacil con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Alex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.55 volte la posta scommessa.



