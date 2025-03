DIRETTA ATHLETIC BILBAO ROMA: RANIERI PER L’IMPRESA!

Eccoci alla diretta Athletic Bilbao Roma, momento campale nella stagione giallorossa: alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo la squadra di Claudio Ranieri affronta i baschi nel ritorno degli ottavi di Europa League 2024-2025, lo fa nel caldissimo San Mamès ma anche con una situazione di vantaggio, perché all’andata la Roma ha vinto 2-1 trovando con Shomurodov il gol decisivo all’ultimo istante. Prosegue dunque il momento del tutto positivo dei capitolini, che in campionato hanno aperto una serie di 12 risultati utili e sono tornati assolutamente competitivi per la qualificazione alle prossime coppe europee.

Diretta Lazio Viktoria Plzen/ Streaming video tv: quarti da andare a prendere (Europa League, 13 marzo 2025)

Questa sera però c’è altro sul piatto della bilancia: la possibilità di continuare a inseguire la terza finale internazionale in quattro stagioni, traguardo che sarebbe importantissimo anche per l’immagine. Grandi meriti a Ranieri, e non per niente i Friedkin starebbero provando a convincerlo a rimanere almeno per un’altra stagione. Intanto però bisogna parlare della diretta Athletic Bilbao Roma: dunque parola al campo, ma prima ancora alle probabili formazioni con le scelte che i due allenatori potrebbero effettuare nel ritorno degli ottavi di Europa League.

Lazio si qualifica ai quarti se/ Europa League, i risultati utili con il Viktoria Plzen (13 marzo 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA ATHLETIC BILBAO ROMA IN STREAMING VIDEO TV

I canali per seguire la diretta tv di Athletic Bilbao Roma sono Sky Sport Uno e Sky Sport 252; la diretta streaming video sarà disponibile sia con l’applicazione Sky Go che sulla piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

ATHLETIC BILBAO ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Con la diretta Athletic Bilbao Roma parliamo appunto delle formazioni: Ernesto Valverde deve rinunciare ai due centrali Yeray Alvarez e Vivian e forse ancora a Sancet, dunque spazio a Unai Nuñez e Aitor Paredes davanti ad Agirrezabala (che può nuovamente scalzare Unai Simon in porta) con De Marcos e Berchiche terzini, in mezzo al campo più De Galarreta che Vesga per fare reparto insieme a Jauregizar, naturalmente sulla trequarti operano Iñaki e Nico Williams con Unai Gomez qualora Sancet dovesse nuovamente dare forfait, mentre sono Sannadi (arrivato a febbraio) e Guruzeta a giocarsi il ruolo di prima punta, occhio a Berenguer come centravanti tattico.

Roma si qualifica ai quarti se/ Europa League, i risultati utili con l'Athletic Bilbao (13 marzo 2025)

Ranieri rivoluziona la Roma rispetto a Empoli: torna Hummels a fare reparto con Gianluca Mancini e Ndicka – in porta va ovviamente Svilar – tornano Saelemaekers e Angeliño a presidiare le fasce, in mezzo al campo la regia dovrebbe essere affidata a Leandro Paredes che si avvarrà della collaborazione di Manu Koné, questo forse il reparto nel quale le scelte sono nette perché davanti bisogna decidere se dare fiducia a Lorenzo Pellegrini, proporre Baldanzi come già all’andata oppure tentare la carta El Shaarawy. In ogni caso giocherà Dybala; da valutare Dovbyk, perché Shomurodov qualche quotazione se l’è certamente guadagnata.

QUOTE E PRONOSTICO ATHLETIC BILBAO ROMA

Come si può evincere dalle quote che l’agenzia Snai ha fornito sulla diretta Athletic Bilbao Roma, la squadra favorita per la vittoria è quella basca con un valore pari a 1,85 volte la somma giocata sul segno 1, mentre il segno 2 che regola il successo giallorosso vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,00 volte quanto messo sul piatto. Andiamo infine a vedere il segno X, per il pareggio questo bookmaker ha previsto una vincita che ammonta a 3,55 volte la posta in palio.